Rompe paradigmas joven diseñadora

Los aplausos de un auditorio conmovido retumbaban emanando cariño y empatía; justo así, fueron las muestras que recibió Isabella Springmuhl Tejada, diseñadora de modas que tocó los corazones de su audiencia.

“Amo ser diferente, amo ser guatemalteca y amo tener síndrome de down”, con este mensaje la diseñadora inició la conferencia magistral organizada por personal del Sistema DIF Sonora, como parte de la conmemoración en la entidad del mes del Síndrome de Dow.

A sus 23 años Isabella, quien es considerada la primera diseñadora de modas con síndrome de Down, compartió los retos que ha enfrentado en su vida personal y profesional a través de su conferencia “Nunca digas que no puedes”, dirigida, principalmente, a padres de familia con hijas e hijos que tienen esta condición o con alguna otra discapacidad.

En presencia de la directora general del Sistema DIF, Karina Zárate Félix, Isabella contó lo difícil que fue desarrollarse en un mundo donde las universidades cierran puertas para personas con algún tipo de discapacidad.

“A mí me rechazaron de dos universidades en Guatemala por tener Síndrome de Down y fue devastador, pero luego me levanté y me empecé a preparar por mi cuenta, en una escuela de corte y confección, y ahora cumplí mi sueño de ser diseñadora de modas con el apoyo de mi mamá, mi papá y mi abuela, quien me regaló mi primera máquina de coser”, expuso ante un auditorio lleno que a cada momento le entregó sus aplausos.

Dijo amar a México, también lo considera su hogar, y mostró su entusiasmo porque cada vez es más común que personas con esta condición rompen paradigmas y logran un importante desarrollo en el ámbito laboral, personal y profesional.

“A ustedes que tienen hijos con síndrome de Down les digo que no los suelten de su mano, que siempre los apoyen para que logren sus sueños, como lo hizo mi mamá Isabel y ahora soy una diseñadora reconocida en el mundo”, señaló con orgullo.

Por su parte, Karina Zárate Félix, directora de DIF Sonora indicó que el compartir testimonios como el de Isabella Springmuhl Tejada pone de manifiesto que para el Gobierno del Estado la inclusión es un tema prioritario y se continuará trabajando para lograr un mayor desarrollo y equidad en todos los ámbitos.

Isabella Springmuhl, originaria de Guatemala, es la primera diseñadora de modas con síndrome de Down, en el 2016 sus diseños fueron exhibidos en el International Fashion Showcase de la Semana de la Moda en Londres, ha presentado sus colecciones en varias ciudades, en pasarelas inclusivas y de alta moda, desarrolló su marca llamada Down to Xjabelle.

Actualmente trabaja en su nueva colección Pet Lovers, inspirada en sus dos perros Pug.

Presentes en la conferencia, la impulsora del proyecto Moda Incluyente, Anette Castro y la directora de Atención a Personas con Discapacidad del DIF Sonora, Laura Ortiz Malo.