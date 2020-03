Romano rechaza reducción de sueldos en la Liga de futbol MX

El estratega argentino considera que no se podrá proceder igual que en las ligas europeas, debido a la disparidad de salarios que existe en México

Rubén Omar Romano, extécnico de equipos como Cruz Azul y América, comentó que una posible reducción de sueldo de los futbolistas de la Liga MX, como se ha hecho en Europa para afrontar la crisis económica provocada por el coronavirus, no es viable debido a que no todos ganan igual en nuestro balompié, además de afirmar que dicha decisión debe ser voluntaria y no obligatoria.

Depende de los futbolistas, porque no todos ganan como suponen, algunos no ganan tanto y son la mayoría, sólo las estrellas de los equipos son por ahí los que tienen un sueldo importante para poder ayudar, pero eso tiene que salir de cada uno, no creo que tenga que ser una imposición”, expresó.

En cuanto a la suspensión de toda actividad del futbol mexicano, Romano aseguró que fue una gran medida, pues lo importante es la salud de todos los integrantes de los equipos.

Todo es correcto, primero es la salud, ya después vendrá todo lo demás, quizá nos enfrentemos a cosas más fuertes en el aspecto económico del país y de los ciudadanos, pero en eso se puede salir adelante mientras haya salud”, manifestó.

Por otra parte, el técnico argentino que se encuentra radicando en Guadalajara, dijo que no ha podido ver a su familia por la cuarentena que ha pedido el gobierno debido a la propagación del coronavirus, pero es parte del proceso para evitar el contagio.

Yo estoy sin poder ver a mis hijas y a mis nietos, he estado en mi departamento, he salido a comprar cosas que se necesitan y luego de regreso. Uno se la pasa mal, porque esto es algo general y que lamentablemente ha tocado a todo el mundo, pero tenemos que hacer consciencia y tener el menor contacto posible”, declaró.

Por último, aunque la recomendación para los ciudadanos es quedarse en casa en estos momentos, es consciente que esto no es posible para todos, pues algunas personas viven al día