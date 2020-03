Rinden homenaje al astrónomo Carl Sagan

Para promover espacios de diálogo académico e impulsar el interés de los estudiantes en temas científicos, la Universidad Estatal de Sonora (UES) organizó un conversatorio en homenaje al astrónomo Carl Sagan.

El rector de la UES, Pedro Ortega Romero, agradeció a los panelistas, organizadores y asistentes al foro académico y mencionó que con ayuda de la tecnología el conversatorio está llegando no solo a estudiantes y docentes de UES Hermosillo, sino a la comunidad universitaria de UES en San Luis Río Colorado, Navojoa, Magdalena y Benito Juárez.

“Este es el primer conversatorio de muchos que tendremos en la UES, un espacio para la divulgación y discusión científica y espero despierte el interés de los estudiantes por el desarrollo del conocimiento en estos temas. Agradezco a los panelistas, organizadores y a los docentes y alumnos asistentes”, declaró Pedro Ortega.

Carl Edward Sagan fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astro biólogo, escritor y divulgador científico nacido en Nueva York en 1934 y falleció en 1996, con una amplia trayectoria e importantes aportaciones científicas para entender al Universo y su funcionamiento; se destacaron algunos de sus libros como “El mundo y sus demonios: la ciencia como una luz en la oscuridad” y “Cosmos”.

Los panelistas del conversatorio fueron el rector de la Universidad de Sonora, Enrique Velázquez Contreras, la especialista en geociencias del ambiente Carmen Isela Ortega Rosas y el astronomo Julio César Saucedo.

“Carl Sagan publicó el libro Cosmos poco después de que se realizó la serie con el mismo nombre y la cual es la más vista en la televisión norteamericana sobre la formación del Universo, y así como la UES rinde este homenaje, en la Unison el curso básico de astronomía lleva el nombre de Carl Sagan”, mencionó el doctor Julio Saucedo.

En su participación, Carmen Isela Ortega mencionó que el conocimiento científico debe ser no solo para el desarrollo de la especie humana sino para el cuidado del planeta.

“Nuestra lealtad debe ser para las especies y el planeta. Nuestra obligación para sobrevivir no es solo para nosotros mismos, sino también para ese cosmos antiguo y vasto, del que derivamos”, fue la frase de Carl Sagan citada por Carmen Isela Ortega.

El rector de Unison, Enrique Velázquez Contreras, habló sobre el calendario cósmico del desarrollo del universo, las teorías del átomo y los elementos, y la física cuántica.

En la dinámica de preguntas a los panelistas participaron alumnos y docentes de ingenierías en Geociencias, Mecatrónica y Biomédica de UES, entre otros programas.