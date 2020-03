Revela Hermosillo «secretos» de Nacho Trelles

Carlos Hermosillo, máximo goleador histórico de Cruz Azul, se mostró triste por el fallecimiento de don Ignacio Trelles, técnico campeón con La Máquina en la época de los años 70, pues afirmó que fue un hombre que tenía un gran conocimiento del futbol y que llegó a ser un símbolo del balompié nacional.

Era un hombre que sabía muchísimo, alguien muy inteligente, muy bueno, la verdad me duele bastante, me comuniqué con la familia y le di mi más sentido pésame, ojalá y nos hayamos quedado con algo de lo que él sabía. Fue todo un emblema del futbol mexicano y de Cruz Azul”, declaró.

Asimismo, Hermosillo aseguró que recuerda con cariño la ocasión en que el señor Trelles se le acercó para aconsejarlo acerca de cómo tirar de mejor manera los penaltis.

Un día entrenando, al final me quedé a tirar penales y me llamó, me dijo que le pegara con el empeine de manera fuerte al ángulo, que lo intentara. Le comenté que no tenía tanto control como con la parte interna, me insistió que practicara y le pegará así, asegurando que nadie me iba a poder detener los tiros de esa forma”, expresó.

Por último, el exdelantero celeste comentó que los aficionados celestes y la gente del futbol en general, tendrían que guardar en su mente la imagen un gran técnico y una gran persona, que dejó un legado para nuestro futbol.

Hay que recordarlo como lo que era, como ese gran hombre, como ese gran estratega, yo cierro los ojos y me acuerdo cuando tenía ocho años y el señor se metía a la cancha para cortarle el ritmo al equipo contrario o aventaba el balón, era muy inteligente y un gran ser humano”, finalizó.