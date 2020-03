Reitera Lila Downs apoyo a la igualdad

La cantante opinó sobre las movilizaciones feministas y cómo la situación influyó en su nuevo tema

Hace tres días que Lila Downs llegó a Oaxaca tras su gira por Estados Unidos.

«Estoy encerrada con mi hijo Benito, que todavía le decían que fuera hoy y pasado, pero yo tomé la decisión de que no fuera porque todavía no sé si yo lo cargaba (el coronavirus) porque estuve en varios aeropuertos por allá.

«Ya mismo voy a checarme. Me he sentido bien, pero sí se me resecó la garganta y eso me preocupa”, expresó vía telefónica.

El trabajo de promoción no cesa, sobre todo cuando ya está disponible en plataformas su edición especial del álbum «Al chile», que incluye la versión de Cariñito, mix del Instituto Mexicano de Sonido junto a Panteón Rococó; «Querido alguien», versión en español de Dear Someone, al lado de Norah Jones; «El son de Ejutla» y la reversión de La cumbia del mole, que hizo junto a un grupo de niños zapotecos en el tiempo que le dio dengue.

«Tiembla», su sencillo más novedoso, se escribió tras el último terremoto ocurrido en 2017, pero dadas las circunstancias del abuso de género, los feminicidios y la movilización de mujeres en el país su perspectiva cambió.

Es una canción de amor desde el punto de vista de la mujer y de cómo lidiamos con este bloque de cemento que está sobre nosotras y que no quiere voltearse.

«Su intención era mostrar la dificultad de comunicarse con otro ser, en parte eso pasaba cuanto tembló, y ahora con este movimiento de mujeres que va en aumento, me parece que vamos picando piedra y en esto la metáfora viene como anillo al dedo”, comentó.

La oaxaqueña contó que su madre, actualmente de 83 años, es una mujer progresista y la feminista de su familia, quien le enseñó todo lo que ella predica a través de su faceta artística y como pilar de su familia.

Y, calificó como una falta de respeto el que políticos no tomen en serio la violencia de género. Sin embargo, cree que están a tiempo de recapacitar.