Regresa «Baby Shark» con lúdico mensaje

Lo sentimos papás, Baby Shark está de regreso, pero por una buena razón.

La canción de Pinkfong Baby Shark, enormemente popular entre los niños, ha cambiado su letra para enseñar prácticas higiénicas para combatir la enfermedad COVID-19.

La empresa estrenó el video de Wash Your Hands With Baby Shark y comenzó un reto de baile para pedir a las familias que publiquen videos de sus hijos lavándose las manos con la canción.

Wash your hands/doo doo doo doo doo/Wash your hands (lávate las manos / du du du)”, dice la nueva letra. “Grab some soap/doo doo doo doo doo/Grab some soap (toma jabón / du du du)”.

Los videos de quienes participen en el reto deben llevar el tag #BabySharkHandWashChallenge.

El video original de Baby Shark con su colorida caricatura y coreografía fue publicado por Pinkfong en junio de 2016. Desde entonces, ha sido visto más de cuatro mil 900 millones de veces en su canal de YouTube, convirtiéndose en uno de los cinco videos más vistos de la plataforma.

Por su parte, el canal Nickelodeon lanzó una campaña con Bob Esponja para enseñar a los niños cómo lavarse las manos.

Además, actores de la cinta Contagio, como Kate Winslet y Matt Damon, hablan de la pandemia