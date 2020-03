Reconocen a mujeres trabajadoras  en su día

La diputada Rosa Icela Martínez Espinoza participó en el foro “Ser mujer es mi fuerza” con motivo del Día Internacional

Las mujeres trabajadoras de Sonora han demostrado su fuerza y su valor en el avance del estado, dijo la diputada priista, Rosa Icela Martínez Espinoza, al participar con mujeres cetemistas en el foro: “Ser mujer es mi fuerza”.

“Principalmente es conmemorar la fecha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer trabajadora, todos sabemos que este movimiento inició en el gremio de las mujeres trabajadoras”, enfatizó, “lo que cobra mayor relevancia en estos tiempos donde los feminicidios han ido en aumento”.

Este evento fue organizado por la Secretaría de Acción Femenil CTM, dijo, dónde recibieron información valiosa en torno a conocer y defender sus derechos en distintos ámbitos.

Además, Martínez Espinoza, destacó que el tema de la mujer y su inclusión en la vida política, laboral y social, de salud y sobre todo su seguridad ha sido predominante en esta legislatura, tal es el caso de las reformas a leyes que garanticen la protección del estado a los hijos en orfandad de las víctimas de feminicidio.

“Todas ellas han sido de gran realce para dar paso a una sociedad más igualitaria y de mayor protección a las mujeres en una era, donde hemos levantado la voz para despertar de nuestro letargo y exigir nuestros derechos y respeto como parte fundamental de la sociedad.

“En una era donde muchas veces las autoridades ningunean la causa de las mujeres, en una era donde todas debemos fomentar la sororidad para que no falte ninguna mujer en su casa, no le falte ninguna madre a su hija o hijo, no falte una estudiante a clases, no desaparezca nuestra prima o amiga, no debamos preocuparnos por viajar en un transporte público y no se realicen más omisiones en la procuración de justicia en pos de una mujer violentada”, manifestó.