Propone PRI Sonora donar prerrogativas

Ernesto de Lucas dijo que el 80 por ciento de los recursos correspondientes a los partidos políticos deberían donarse para amortiguar el daño causado por la emergencia sanitaria

Debido a que no se puede ser indiferente ante el alto riesgo de salud y afectación económica que tiene la población a causa del Coronavirus, el Presidente PRI Sonora, Ernesto De Lucas Hopkins, anunció propuestas para disminuir el daño inminente.

“Hoy sin tiempo que perder, propongo que el 80 por ciento de lo que recibimos por prerrogativas los partidos políticos en Sonora se vaya directo a la atención de la salud y al tema económico por el covid-19, lo que significa 95 millones de pesos” manifestó el dirigente de PRI Sonora.

En conferencia de prensa virtual, propuso también que los recursos económicos por concepto de multas que se les descuenta a los partidos políticos, también se destinen para la atención de la emergencia, monto que asciende a por lo menos otros 7 millones.

De Lucas Hopkins mostró su preocupación por la gente más desprotegida, cerca del 80% del total de la población sonorense que depende de su sueldo para sortear una quincena es decir los que perderán sus trabajos o se auto-emplean, quienes entrarán en una disyuntiva de entrar en cuarentena, dejando de percibir sueldos y quedando vulnerables en la economía familiar, por lo que se debe ponderar el distanciamiento social y no el aislamiento laboral.

De igual forma urge un programa de rescate para las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, changarros, tiangueros, vendedores ambulantes, quienes entre otros más, serán los primeros en resentir la crisis económica y la falta de ingreso a causa del inicio de la Fase 2 por el Covid-19.

Y por último, así como el poder ejecutivo en Sonora anunció medidas y acciones concretas, también sería congruente que los diputados locales aporten los más de 70 millones de pesos que se autorizaron para este 2020 en la partida 101-001.

“Aquí no nos quedaremos cruzados de brazos, al menos por nuestra parte no. Es hora de sumar, es hora de proponer, no de ser indiferente, es momento de actuar, no de pasividad, ante este gran reto: la única camiseta que importa se llama Sonora”, señaló.