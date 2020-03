Presenta Mon Laferte exposición de arte en la Ciudad de México

No es raro ver a la cantante viajando con grandes maletas, pues incluso lleva sus lienzos a las giras de conciertos en las que le gusta pintar

Mon Laferte tiene un talento que dejará de estar oculto para el público. La cantante chilena radicada en México inauguró su primera exposición plástica en el Museo de la Ciudad de México. Se trata, según ella, de su lado más personal.

«Siento que son mundos bastante diferentes, aunque en algún punto llegan a influenciar el uno al otro, pero yo siento que mi obra plástica es muchísimo más personal que la música”, dijo el miércoles en una conferencia de prensa durante un recorrido previo a la inauguración de “Gestos”, la cual estará abierta al público hasta el 12 de abril.

Al parecer no es raro ver a Laferte viajando con grandes maletas, pues incluso lleva sus lienzos a las giras de conciertos en las que le gusta pintar. También dice que se ríe mientras pinta y se inspira en todo lo que ve.

«La música me dan unas ganas de compartirla con el mundo y la pintura para mí me la tomo muy en serio, pero no me sentía preparada para compartirla porque sí es muy, muy personal”.

Comenzó a realizar cuadros hace unos 10 años y no estudió formalmente, pero tuvo ayuda en casa.

«Mi padre es pintor y me enseñó algunas técnicas, él es muy del pueblo, pinta todo. Pinto para no hablar, yo estoy acostumbrada a estar en el escenario, pero muchas veces estoy dentro de otro personaje”.

La curadora Brenda Luna dijo a The Associated Press que con Laferte realizaron el mismo proceso que con los otros expositores en el museo.

Como todos los artistas, nos mandó su carpeta, la revisamos, fuimos varias sesiones a su estudio y revisamos la obra”.

La muestra incluye cerca de 70 piezas entre dibujos en tinta y marcador, óleos y pintura en acrílico, y una muñeca gigante, como las que Laferte presenta en sus conciertos. Sus obras destacan por su multiplicidad de personajes femeninos, muchas veces con desnudos explícitos con vello púbico, algunos mutilados, otros con el rostro expresivo.

En la exhibición destaca una serie de dibujos en acrílico sobre comunicados de prensa que Laferte realizó cuando fue llamada a declarar ante las autoridades en Chile por sus dichos sobre las manifestaciones masivas y la respuesta del gobierno chileno ante las protestas.

Laferte realizó una sonada protesta en la alfombra roja de los Latin Grammy, donde se llevó el premio a mejor álbum de música alternativa por “Norma”, en la que mostró su pecho desnudo con la leyenda “en Chile torturan, violan y matan”.

«Yo crecí durante la dictadura, nací durante la dictadura. Cada vez que voy a Chile me impresiono más, siento que es un país que ha ido evolucionando, ha ido cambiando, yo siento que de manera muy positiva.

«Hay una nueva generación con más personalidad, sin miedo … sobre todo las mujeres en Chile creo que están marcando la pauta al territorio en general de este levantamiento tan necesario y me llena de alegría que esté sucediendo”.

Mon Laferte marchó el 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer en la capital mexicana y fue parte del paro nacional de mujeres que se realizó al día siguiente en el país contra los feminicidios.