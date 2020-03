Preparan documental sobre The Beatles

Las sesiones de grabación del disco Let it Be y el icónico concierto en la azotea del edificio de Apple son parte del documental «The Beatles: Get Bac»

Las sesiones de grabación del disco Let it Be y el icónico concierto en la azotea del edificio de Apple son parte del documental ‘The Beatles: Get Back’, dirigido por Peter Jackson, que se estrenará el próximo 4 de septiembre.

Walt Disney Studios adquirió los derechos de distribución de la película del cuarteto de Liverpool que llegará a los cines de Estados Unidos y Canadá, aunque posteriormente se habrá lanzamiento global.

Yo soy un gran admirador, así que no podría estar más feliz de que Disney pueda compartir el impresionante documental de Peter Jackson con el público mundial en septiembre”, señaló Robert A. Iger, presidente ejecutivo de The Walt Disney Company.

‘The Beatles: Get Back’ se está realizando con el apoyo entusiasta de Yoko Ono Lennon y Olivia Harrison, esposas de John Lennon y George Harrison, integrantes de la banda británica, junto a Paul McCartney y Ringo Starr.

«Estoy muy feliz de que Peter haya profundizado en nuestros archivos para hacer una película que muestre la verdad sobre la grabación de los Beatles juntos. La amistad y el amor entre nosotros se acercan y me recuerdan el tiempo hermoso que tuvimos”, expresó Paul McCartney.

Su compañero Ringo Starr elogió el trabajo realizado por el director.

«Estoy ansioso por esta película. Peter es genial y fue genial ver todo este contenido. Había horas y horas de nosotros sólo riendo y tocando música. Hubo mucha alegría y creo que Peter lo demostrará. Creo que esta versión será más pacífica y amorosa, como lo fuimos realmente”.

El documental mostrará la calidez, la camaradería y el humor en las sesiones de grabación de Let it Be y su concierto sorpresa en la azotea de Savile Row en Londres.