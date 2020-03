Preocupa pérdida de condición por parón en la Liga BBVA Femenil

Es inevitable que habrá una baja en el juego de las futbolistas

Los clubes de la Liga BBVA Femenil tomaron sus previsiones, mandaron rutinas físicas y planes de nutrición a sus jugadoras, sin embargo una de las preocupaciones se centra en la baja de juego con la que regresarán la mayoría de las futbolistas, lo cual de acuerdo con Fabiola Vargas, directora técnica del Necaxa, será inevitable.

«La baja de juego en toda la Liga será algo que no vamos a poder frenar, por más que haya rutinas en casa, pierdes ritmo de juego y no sabemos cuáles van a ser las condiciones en las que encontremos a nuestros equipos cuando podamos volver a entrenar», explicó a CANCHA.

La estratega, quien se encuentra muy activa tomando cursos y actualizaciones en línea, señaló que lo más prudente sería que haya tiempo para realizar una minipretemporada.

«Vamos a tener que trabajar en una pretemporada muy cortita cuando regresemos, para poder emparejar al grupo. Todavía no sabemos cuanto vaya a pasar de un partido a otro, la forma en que vamos a reiniciar. Todo es una incógnita porque no hay fechas para poder planear, pero lo que sí es que vamos a tener que regresar a lo básico, partiendo de cero. En lo aeróbico, la que no tiene caminadora, no le va a ayudar tanto. Lo que tenemos que prever son las lesiones», comentó en entrevista telefónica.

«No podemos iniciar tan intenso como lo veníamos haciendo, vamos a tener que ir de menos a más. Dimos un programa de alimentación de acuerdo con los pliegues y el peso que tienen, y deben cumplir con lo que se les pide, no creo que les cueste tanto trabajo porque ya lo venían haciendo».

Vargas ha tenido la oportunidad de observar a cada una de sus jugadoras a través de video, para hacer algunas correcciones técnicas, aprovechando algunos programas como «Zoom», Skype.

Este torneo, Necaxa había dejado los últimos lugares y venía escalando posiciones y subiendo de juego, situación que no lamentó la estratega, pues dijo que se tenía que hacer un paro de manera obligatoria, y confía que les va a servir.