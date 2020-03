Plácido Domingo da positivo al coronavirus

El cantante madrileño de 79 años dijo a través de sus redes sociales. «El resultado es positivo».

El cantante de ópera Plácido Domingo se suma a la larga lista de artistas que ha dado positivo al coronavirus. El tenor español de 79 años compartió la noticia en sus redes sociales.

“Siento que es mi obligación moral anunciar que he dado positivo al COVID19, conocido también como el Corona Virus. Mi familia y yo estamos y seguiremos individualmente aislados por todo el tiempo que se considere necesario médicamente”, anunció en Facebook.

Desde su posición, el cantante ha aconsejado que por favor se sigan todas las indicaciones con absoluta fidelidad y celo.

“Sigan las pautas y regulaciones de su gobierno local para mantenerse a salvo y protegerse no sólo a sí mismos sino a toda nuestra comunidad”, concluyó agradecido por los mensajes de apoyo.

Aislado, Plácido sigue al pie de la letra lo que le dictan los médicos para superar esta enfermedad y poder volver a estar con su familia y celebrar que todo esto pase más pronto que tarde.

También Weinstein

Harvey Weinstein, el ex productor que acaba de ser sentenciado a 23 años de cárcel por el delito de abuso sexual, dio positivo por el coronavirus en prisión, así lo dio a conocer Page Six.

Según el diario Press-Republican, el ex productor, de 68 años de edad, está aislado en la prisión de máxima seguridad de Wende, cerca de Buffalo.

Hasta el momento, la información no ha sido confirmada por el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado, únicamente ha dado a conocer que dos reclusos en Wende tenían el coronavirus.