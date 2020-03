Pierden revendedores hasta 200 mil pesos

En apenas 10 días, el coronavirus ha pegado fuerte en el bolsillo de quienes se dedican a la reventa como modo de vida.

«Ramiro N», quien prefiere ocultar su nombre real por motivos de seguridad, confió en entrevista con ESPN que él y su familia han perdido más de 200 mil pesos (más de ocho mil USD al tipo de cambio del 24 de marzo) debido a la cancelación de conciertos y la falta de público en aquellos eventos que todavía se llevaron a cabo el fin de semana del 14 y 15 de marzo en la Ciudad de México.

«No, pues bien gacho. Nos está afectando cañón», relató vía telefónica uno de los aproximadamente 130 revendedores que operan en la explanada del Estadio Azteca.

«En el partido del América–Cruz Azul se perdieron como 45 mil pesos. Yo tengo abonos del estadio y ya se habían vendido con los clientes en mil pesos, pero se tuvo que regresar el dinero».

Al frente de un negocio familiar que se dedica a la reventa desde hace más de una década, Ramiro aseguró que las pérdidas por el Clásico capitalino jugado a puerta cerrada en el Azteca también incluyeron la inversión en la compra de boletos de cortesía, los cuales consiguen a través de contactos que trabajan en el estadio y en los clubes.

«Nos habían dado la cortesía y ahorita también es el problema que tenemos porque ese boleto se lo tienes que dar a la persona que te lo dio y ellos regresarlo al estadio y ahorita no nos han podido dar nada de ese dinero», afirmó.

«Los de cortesía nos lo dieron en 500 pesos cada uno, la cabecera. Nos los dieron al precio que costaban (en taquilla). Nosotros los habíamos colocado en 800 pesos, pero ahorita hay que regresar todo el boleto para que nos regresen todo el dinero».

El revendedor cree que quienes le venden las cortesías podrían devolver el dinero en especie, es decir, con otros boletos sin valor nominal (1 centavo, como se indica en el ticket), pero una vez que se reanude la Liga BBVA MX.

«Ese dinero ya no lo recuperas, ya es imposible», expuso. «Nos van reponiendo el dinero con diferentes partidos pero quién sabe hasta cuándo vaya a parar esto».

Se quedan con boletos para conciertos

Pero la afectación también abarca el negocio de los conciertos.

«Ahora que se hizo el Vive Latino (14 y 15 de marzo en el Foro Sol de la CDMX) cancelaron muchas bandas y yo tuve una pérdida como de 40 mil pesos. La gente no llegó o te los pagaba muy baratos, 400 o 500 cuando su precio era de 1 mil 700 pesos», aseguró Ramiro.

De acuerdo con su testimonio, algunos revendedores incluso han acudido a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en busca de reembolsos.

«Varios compañeros andan yendo a la PROFECO porque demandaron para ver si les regresan algo de dinero por las bandas que cancelaron, que eran buenas».

Las pérdidas en apenas 10 días de contingencia sanitaria en la Ciudad de México, del 15 al 24 de marzo, son cuantiosas.

«En un mes bueno te ganas hasta 40 o 50 (mil pesos). Por ejemplo, ese partido de (América vs) Cruz Azul te digo que con el abono eran 45 mil, y los eventos que teníamos como conciertos que nos cancelaron, el de Alejandro Fernández y todo eso, te llevas una ganancia como de 15 mil. Hay meses que te llevas 60, hay meses que te llevas 30 o 20 (mil)».

-¿Cuánto calculan que han perdido tú y tu familia desde que empezó todo el tema del coronavirus?

«Yo diría que ahorita mínimo unos 200 mil. Mínimo, porque aquí es familiar, trabajan mis hermanos, mis papás, mis primos, entonces sí son unos 200 hasta ahorita. Vivimos de esto y sí nos está afectando muy gacho porque ahorita, por ejemplo, Ticketmaster está regresando todo el dinero también, pero lo importante no es que te regresen el dinero sino que ya no generas una ganancia», indicó.

La crisis económica a la que estarán expuestos los revendedores por el coronavirus podría ser incluso mayor a la que sufrieron en 2009, cuando México fue golpeado por la influenza AH1N1.

«Es lo que estamos pensando porque al principio, como lo de la influenza, los eventos vacíos, a los estadios no acude mucha gente, entonces de que nos va a seguir pegando algunos meses más, sí nos va a pegar. De hecho, ahorita los conciertos que se pospusieron, las fechas hasta julio o septiembre, vamos a regresar los boletos a Ticketmaster porque nosotros sabemos que no van a funcionar porque la gente no va a acudir, de nada nos sirve quedarnos el boleto», sentenció.