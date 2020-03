Piden taxistas apoyo a las autoridades

Los prestadores de servicio afirman que no cuentan con un salario fijo y viven de lo que ganan día a día

El gremio de taxistas de Hermosillo hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a voltearlos a ver y brindarles apoyo en lo que dura esta contingencia de salud, ya que no cuentan con un salario fijo y viven de lo que ganan día a día.

Juan Carlos Hernández, taxista de la Central Express, y con 30 años de servicio, dijo que están viviendo una situación que hace mucho tiempo no se presentaba por una pandemia mundial, y esto ha bajado en su totalidad el servicio de los trabajadores del volante, quienes no pueden llevar el sustento a sus hogares.

Ante ello sostuvo que requieren del apoyo del Gobierno del Estado para poder salir adelante, ya que debido a esta contingencia y la falta de pasaje no pueden cubrir los pagos de alimentación, de servicios, mensualidad de los vehículos que tienen en renta, las concesiones y revalidación de placas.

«Cualquier tipo de ayuda es bien recibida para nosotros porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación, hasta donde va a llegar, que medida a debemos tomar nosotros como trabajadores del servicio público», expresó.

También pidieron a las autoridades se les proporcione material de higiene como cubrebocas, ya que no han encontrado en farmacias y gel antibacterial para protegerse del contagio del virus, ya que no cuentan con seguro social y temen que alguno se contagien del virus.

¿Qué va a pasar si nos enfermamos, si no tenemos seguro social, quién nos va a atender y cuánto nos va a costar? cuestionaron…

Cualquier apoyo o beneficio que nos pueda otorgar es bien recibido porque va a llegar el momento en que está pandemia nos va a cubrir y tendremos que estar encerrados y qué vamos a hacer… expresó Juan Carlos.

Toque de queda sería duro golpe a sus bolsillos

Ante la posibilidad de un toque de queda en Hermosillo como lo han implementado más de 20 municipios de la ruta del Río Sonora, los taxistas de Hermosillo manifestaron que esto afectaría aún más su trabajo y el llevar el sustento a sus hogares.

José Luis Castro, con más de 20 años como trabajador del volante, manifestó su preocupación por esta situación que se vive por el coronavirus y que ha golpeado la economía de todos y al gremio de taxistas al reducirse a casi nada el pasaje en la ciudad, por lo que temen que esto empeore de aplicarse el toque de queda en Hermosillo.

«Simplemente un toque de queda en Hermosillo nos afectaría más porque ahorita con esto no tenemos como llevar el sustento a nuestras familias, es muy drástica nuestra situación porque están cerrados el 80 por ciento de los negocios, así como bares, cantinas, antros, entonces a nosotros se nos vino encima todo eso porque todos tenemos deudas, rentamos carros y si quisiéramos que volteara la gobernadora a ayudarnos», dijo.