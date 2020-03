Piden no discriminar a personas con Síndrome de Dawn

En 2011 la ONU aprobó en consenso la conmemoración del 21 de marzo como “Día Mundial del Síndrome de Down”, con el objetivo de crear conciencia y entendimiento de lo que es, así como promover los derechos de las personas con síndrome de Down a disfrutar de una vida plena y digna, y de ser participantes activos y valiosos en la comunidad, por lo que este 2020, su tema central lo ha nombrado: “Decidimos”.

Bajo este argumento la agrupación SD Hermosillo exhorta a la población, a los gobiernos, al sector educativo y laboral, a sumarse a acciones de equidad, de concientización y al cumplimiento de los derechos de las personas con esta condición, no solamente el día conmemorativo, sino todos los días, todos los años.

Precisaron que el síndrome de Down o trisomía 21, no es una enfermedad, sino una alteración genética, una condición de vida, que no se padece, ni se sufre; sin embargo, las personas que viven con un cromosoma extra, sufren, pero de la discriminación y las desigualdades a la que son sujetas.

Esta condición, por alguna razón desconocida es provocada por un error en el desarrollo de las células, hace que se produzcan 47 cromosomas en lugar de los 46 habituales, este material genético adicional cambia el desarrollo del cuerpo y el cerebro de una persona, reflejada en la presencia de un grado variable de discapacidad intelectual y unos rasgos físicos peculiares.

Actualmente la incidencia en México es de uno de cada 750 nacimientos, y su expectativa de vida aumentó a 60 años.

En el mundo existen alrededor de casi ocho millones de personas con esta condición, en el estado de Sonora existe un registro de las autoridades estatales de mil 17 personas, principalmente en los municipios de Hermosillo, Cajeme, Nogales, Navojoa, Guaymas y San Luis Río Colorado.

En la actualidad, las personas con trisomía 21, han logrado más oportunidades en su desarrollo e integración en la sociedad, objetivo en el que se encuentra trabajando la agrupación y para lo cual extiende la más cordial invitación a hacer conciencia y no diferencia.

SD Hermosillo está conformada por más de 120 familias que desarrollan y se suman a actividades que impulsan la formación de sus hijos e hijas, promueven sus derechos y el conocimiento de sus alcances, para el logro de la integración e inclusión en todos los ámbitos, en el que una persona puede desarrollarse y evitar principalmente que sigan siendo estigmatizados.