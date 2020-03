Piden famosos quedarse en casa para frenar Coronavirus

Ricky Martin recomendó a sus seguidores permanecer en sus hogares para evitar la propagación de la enfermedad

Ante la propagación feroz del coronavirus que asola el mundo, se están uniendo a la etiqueta de #yomequedoencasa o #STAYHOME: la única forma conocida de momento de suavizar la propagación de forma inmediata esta virulenta enfermedad. Uno de ellos, es Ricky Martin

“Tengo amigos que viven en la China e Italia y todos me dicen: Ricky, si pudiéramos viajar en el tiempo, al pasado, con la información que tenemos hoy, nuestra actitud sería totalmente diferente… Cuando les pregunto ¿qué harían diferente? Todos me dicen: Me quedaría en casa” y añadió: “como ciudadanos pensantes, la información que tenemos nos dice que la única forma que tenemos de detener a este monstruo es el distanciamiento social”, y después de recomendar tomárselo con buena actitud, anunció sabiamente que pospuso la gira en México como un acto de responsabilidad cívica.

Muchas celebridades comentaron bajo su post: Tommy Torres escribió: “eso es hermano. En arroz y habichuelas. Ningún discurso político ha explicado esto de manera más directa y efectiva”; la actriz nacida en España, Paz Vega, país que está sufriendo el duro azote virulento de esta temida pandemia, le puso un emoji con manitas en oración acompañadas de un corazón; y muchos más como Edgar Ramírez aplaudieron su decisión.

Otra boricua compartió también en sus redes esta iniciativa. Dayanara Torres, cuyo sistema inmunológico no está fuerte tras su duro tratamiento contra el melanoma, compartió una bonita foto que transmitía serenidad desde casa abrazada a su gatito

“Mantener la calma y mantenernos informados… Vayan a: www.cdc.gov Saber los síntomas, estar preparados en nuestros hogares, distancia, saber cuándo es realmente necesario ir al hospital etc.”, aconsejó la Miss Universo, mientras daba una lista de opciones para disfrutar del tiempo de puertas adentro. Borrar miles de fotos de su celular lleno, ordenar su oficina, leer, ver series en la televisión… Esas fueron algunas de las sugerencias con que Yari daba ideas a sus seguidores para que la cuarentena en casa se les hiciera más llevadera.