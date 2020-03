Piden evitar pruebas de Covid en laboratorios privados

Solo el Laboratorio Estatal de Salud Pública está autorizado para efectuarlas

Autoridades de la Secretaria de Salud de Sonora informan que el único laboratorio acreditado para confirmar casos de coronavirus es el Laboratorio Estatal de Salud Pública; asimismo, aclararon que no descalifican el trabajo de laboratorios privados pero no los pueden acreditar.

En rueda de prensa, Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades; Dénica Cruz Loustaunau, directora de Epidemiología, y Marcos José Serrato Félix, director del Hospital General del Estado, informaron sobre la situación actual del coronavirus en Sonora.

Reconocieron que es una demanda colectiva y razonable de la población saber si una gripe es Covid – 19 y por ello acuda a otros laboratorios privados.

El sistema estatal de salud no puede acreditar laboratorios privados porque es una facultad federal, del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica.

“Hay una cantidad enorme de opciones que se están manejando en el mercado, pedimos cautela a los usuarios, no es clínicamente viable”, resaltó.

Cuidado con informaciones falsas

También exhortaron a no generar información errónea del coronavirus y masificarla a través de las redes sociales, porque genera un trabajo extenuante y agobiador porque a toda información se le da seguimiento.

“Ojalá que si se conoce alguna de estas personas que están haciendo actividades no positivas y no ayudan al trabajo sean denunciadas. No es adecuado que nos digan que hay coronavirus en todos los lugares del estado”, anotó Álvarez Hernández.

Se hace una investigación por cada noticia falsa que aparece en las redes, quitando tiempo y desviando la atención a las acciones importante a realizar”, anotó por su parte Cruz Loustanaou.

“No hacemos caso omiso de las fakenews, las investigamos y las descartamos, previo a colocarle que es una noticia falsa, tenemos que hacer una investigación al respecto. Por ello, solicitamos no socializarlas”, apuntó.