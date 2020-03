Pide gobernadora no caer en pánico

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, exhortó a los ciudadanos a estar tranquilos en cuanto al coronavirus y no entrar en pánico por esta enfermedad que ya se presentó en el País, ya que la Secretaría de Salud estará emitiendo comunicados tres veces al día para mantenerlos informados sobre el tema.

Señaló que no hay alerta en la entidad por este virus pero se están tomando las medidas de precaución necesarias para prevenir casos.

“Hay que tomar tomas las medidas preventivas que es atender todas las enfermedades respiratorias de una manera específica, obviamente acudir a los hospitales, los centros de salud.

Aunque el coronavirus es poco conocido, ya se había estudiado, dijo, y de acuerdo a información del epidemiólogo de la Secretaría de Salud, es muy fuerte y ataca principalmente a personas mayores, y es ahí donde se debe tener mucho cuidado.

La mandataria estatal pidió a los sonorenses no caer en paranoias ya que ha habido mucha desinformación sobre este virus, y para no caer en ello, las autoridades de salud estarán informando tres veces al día todo lo que está sucediendo.

“Hay muchas cosas que no son ciertas que se dicen, hay otras que si son, sí es fácil de contagiar eso es cierto, pero lo importante es tomar todas las medidas de prevención que ya sabemos, lavarnos las manos, no estar en lugares de mucha concentración de personas, no dar abrazos ni besos, no tocarnos la cara, pero si les pido no caer en pánico porque no se trata de eso”, manifestó.

La jefa de Ejecutivo Estatal, afirmó que están preparados, conscientes de lo que puede suceder, pero también se están tomando las medidas de precaución, por lo que reiteró el llamado a los ciudadanos a no caer en pánico y estar atentos de las recomendaciones y comunicados que se estarán emitiendo tres veces al día para estar pendientes de lo que se tiene que hacer.