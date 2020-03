Pesa a García incertidumbre por JO

El clavadista mexicano lamentó la incertidumbre en torno a la justa olímpica

El medallista olímpico Iván García avala las medidas que se están tomando por el Covid-19, pero éstas han perjudicado en su preparación física.

La incertidumbre de la realización o no de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es un tema que el clavadista olímpico toma con filosofía, aunque no podrá asistir a la Copa del Mundo de Tokio que estaba programada para abril y donde conseguiría las últimas plazas olímpicas.

«Para mí y para todos los deportistas por la parte de la salud está bien que se tomen precauciones, pero en la parte de deportiva es algo que no nos ayuda porque no sabemos qué plan realizar y en qué fecha programar las competencias», dijo vía telefónica desde Jalisco.

García buscará sus terceros Juegos Olímpicos en medio de la incertidumbre y desea que pronto pase para hacer un plan de entrenamiento con Iván Bautista.

«Lo importante es que todos tomemos de nuestra parte para que se termine este virus lo más pronto posible y programar lo que me corresponde que es lo deportivo», explicó