Ofrecerán educación emocional a alumnos de Sonora

Los maestros estarán capacitados profesionalmente para atender a niñas, niños y jóvenes, dijo la gobernadora Claudia Pavlovich

A partir del próximo ciclo escolar, el Sistema Educativo de Sonora contará con maestros capacitados profesionalmente con contenidos de educación para la salud, sobre todo educación emocional, de manera obligatoria, en beneficio de las niñas, niños y jóvenes de la entidad, anunció la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

En el marco del coloquio-diálogo “Salud Mental, Prevención, Educación” donde se presentaron resultados del programa “Ponte Frente al Espejo”, la mandataria sonorense dijo que la única herramienta para enfrentar los problemas que se originen como parte de la descomposición social, es la educación emocional.

Acompañada por Agustín DosilMaceira, rector de la Universidad LiberQuaré de Santiago de Compostela, y el doctor Aldo Suárez, expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana nacional la gobernadora Pavlovich hizo hincapié en la necesidad de que exista un vínculo entre la educación y la formación emocional de las y los estudiantes sonorenses.

“Es mi voluntad y mi compromiso, quiero que quede muy claro, que no sea un programa de la gobernadora que pasó, quiero que quede instituido, y que pase por mi gobierno, que prevalezca y que trascienda a otros gobiernos; tienen que ofrecerse contenidos de educación emocional en nuestras escuelas”, indicó.

Junto a Enrique ClausenIberri, secretario de Salud y José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura, la mandataria destacó el trabajo preponderante que realizarán ambas secretarías en la elaboración de contenidos profesionales en este tema de educación para la salud, sobre todo la educación emocional, donde los maestros tendrán toda la capacitación suficiente por parte de personal altamente calificado para ello y atender de forma integral a las y los estudiantes sonorense.

Ante catedráticos de instancias internacionales, docentes de escuelas locales, representantes de padres de familia y asociaciones civiles, la gobernadora Pavlovich llamó a todas las partes a trabajar conjuntamente por lograr que educación emocional se ofrezca en las escuelas de Sonora, un esfuerzo que debe ser encabezado siempre por especialistas en la materia.

“Todos nos tenemos que involucrar, pero los contenidos en educación emocional tienen que existir para el siguiente ciclo escolar, pero lo tenemos que construir no de manera improvisada, sino de manera muy profesional, el contenido tiene que ser de profesionales», destacó.

La gobernadora dijo que tener contenidos en tema de educación emocional en las escuelas, evitará graves problemas que se tienen actualmente de descomposición del tejido social, adicciones, suicidios, bullying y demás trastornos de conducta en los jóvenes y niños.

Agustín DosilMaceira, rector de la Universidad LiberQuaré de Santiago de Compostela (España), en representación de la comunidad científica internacional reconoció el trabajo que se está haciendo en Sonora con el programa “Ponte Frente al Espejo”, y como se unen dependencias como salud y educación para atender temas de salud emocional.

“En esta ocasión estoy en Sonora para respaldar este proyecto en nombre de la comunidad científica internacional; me han designado a que viniese personalmente a este foro para conocer los trabajos de forma directa, pero sabiendo que detrás de mi persona están grupos de trabajo, grupos de investigación, la Unión Europea y concretamente de España: profesores de la Universidad de Salamanca, de la Complutense de Madrid, de Santiago de Compostela, por lo tanto estoy aquí representando a este grupo de científicos que quiere manifestar su total apoyo a la iniciativa que ustedes están llevando a cabo, consideramos que el proyecto que tienen entre manos es sumamente importante, y si lo llevan bien a cabo se ponen ustedes a la cabeza en este campo a nivel internacional, en la línea de los mejores estados de Europa y del mundo”, señaló.

El programa “Ponte Frente al Espejo” tiene como objetivo incrementar la promoción de la salud mental, la cobertura preventiva y la atención de los trastornos mentales prioritarios, para mejorar los índices de salud emocional y la motivación de la población sonorense por buscar su bienestar; comprende cuatro acciones principales: plataforma digital y centro de atención telefónica, formación de colaboradores, atención especializada y red de fuerza positiva, y se ha presentado en Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas, y Navojoa.