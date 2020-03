Narra «La Tota» innumerables vivencia con Don Nacho

Antonio Carbajal, junto otros seleccionados mexicanos, engañaron a Nacho Trelles.

Le dijeron al fallecido entrenador, por allá de la década de los sesenta, que iban a ir al cine y se fueron a bailar. El entrenador los descubrió, los fue a sacar del salón de baile y no volvió a dar permisos.

“Me acuerdo que estábamos en la Selección y nos había dado un día libre. En México había un salón de baile muy famoso, el Salón México. nos fuimos todos los muchachos de la Selección Mexicana a ese sitio, en lugar del cine, que es lo que habíamos dicho.

«El “Cha cha” era la canción de moda y de repente, a lado de nosotros una persona que no venía con el grupo y vimos que era Nacho”, recuerda Antonio Carbajal, uno de los amigos más cercanos al fallecido entrenador.

“‘Que buen entrenamiento’, nos gritó. Nos llamó la atención frente de todos los que estaban en el salón y todos salimos cabizbajos, corriendo hasta la concentración. La vergüenza fue terrible”, recuerda, entre risas, el arquero que estuvo en cinco Copas del Mundo.

Trelles fue el que le dijo a»Tota» Carbajal que iba a jugar su quinta Copa del Mundo, que le daba la oportunidad de hacer el récord histórico al arquero mexicano y provocaba corajes en uno de sus compañeros.

“Vas a jugar, necesito que juegues este Mundial como nunca, puede ser el último al que asistas, me dijo días antes. ‘No hay nadie en el mundo que haya jugado cinco mundiales y tu vas a ser el primero’, me contó. Estamos hablando de 1966, salí a jugar, empatamos a cero contra Uruguay, terminó el partido y dije, se acabó el futbol”, narra el arquero que ahora vive en León, Guanajuato, y que platicó por última vez con Nacho Trelles en julio de 2019.

“Había un portero, que me reservó el nombre, y me dijo que si íbamos a platicar con Nacho. Fuimos. Hablamos con Nacho y el arquero le preguntó que por qué siempre pones a Carbajal y a mí no. Le dice, ya pensaste la pregunta, seguro tienes tiempo con ella. Sencillo: ‘porque Tota es mejor que tú’”, cuenta el ex propietario de una vidriería y ex entrenador de León y Morelia.

Antonio Carbajal era amigo de José Alfredo Jiménez, cantautor de la famosa canción “Caminos de Guanajuato” y el ex arquero hizo posible un encuentro entre el cantante y el entrenador en León, “sólo una vez se dejó Nacho”.

“Sólo hubo una ocasión. José Alfredo me habló y me dijo que venía para que escuchara una canción que compuso. El hotel de moda en León era el México, ahí estábamos concentrados, y llega José Alfredo Jiménez, todos atentos, empieza a cantar ‘Caminos de Guanajuato’. Todos salieron a la calle, se hizo un tumulto y le dije, ya viste que es mi cuate, porque no sales y saludas. Salió”.