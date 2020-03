Muestra Aislinn productos de cuidado personal con sexy baño

La actriz inició junto a su amiga, la actriz Marianna Burelli un nuevo negocio de productos naturales

La actriz mexicana AislinnDerbez, hija del comediante Eugenio Derbez, reveló a través de redes sociales, que inauguró un nuevo negocio junto a su amiga y socia, la actriz Marianna Burelli.

En una transmisión en vivo, enlazó a su compañera para compartir con los espectadores el concepto de la nueva empresa y cómo nació la idea, asimismo expresó la emoción que le causó crear su propia línea de cuidado personal.

«Hicimos este live porque Marianna y yo tenemos una noticia que darles… creamos Amai Natural, es una línea de shampoo, acondicionador y crema pero todo en barra y sin empaque», contó Derbez.

«Es que Marianna y yo somos muy clavadas, entonces estábamos buscando alguna marca de shampoo en barra que no tuviera empaque, para ayudar al planeta pero no hay, entonces le dije ‘¿por qué no lo inventamos?’ Y lo hicimos», platicó.

Los cibernautas, sus compañeros del gremio y familiares como Eugenio Derbez y AlessandraRosaldo, mostraron su apoyo a la creación de las actrices, no tardaron en publicar comentarios positivos en torno a la noticia y aprovecharon para felicitarlas.

«Esta etapa te vino muy bien», «Tienes hermosas iniciativas, felicidades», «Me gusta mucho el concepto», «Cuando pase la cuarentena voy a comprar, felicitaciones», escribieron algunos de sus fans en respuesta al anuncio.