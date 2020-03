Muere escolta de jefe policiaco en Ciudad Juárez tras ser atacado a balazos

Manuel Decanini Marmolejo era escolta del Comisionado Estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño y fue atacado a balazos el pasado miércoles en esa frontera

El escolta del titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) que resultó herido durante el ataque del miércoles en Ciudad Juárez falleció este domingo, informaron autoridades de Chihuahua.

La CES, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, identificó al suboficial fallecido como Manuel Decanini Marmolejo.

«Resultó herido de gravedad en el cumplimiento de su deber, al enfrentarse de forma valiente a un grupo de sujetos armados quienes dispararon en contra de elementos estatales en Ciudad Juárez, el pasado 26 de febrero», comunicó la corporación en un comunicado.

«Lamentablemente, tras varios días de esfuerzos médicos y de una lucha constante por reponerse, el Suboficial adscrito al equipo de seguridad del titular de la CES, perdió la vida a consecuencia de las lesiones por proyectil de arma de fuego que recibió al repeler la agresión armada».

Óscar Aparicio Avendaño, Comisionado Estatal de Seguridad, condenó los ataques perpetrados en contra de los policías y advirtió a quienes llamó enemigos de la paz que los «métodos cobardes» utilizados para intentar desestabilizar la paz y tranquilad social no doblegarán a las autoridades.

«Quien agrede a un policía, agrede a la sociedad, estamos de pie y así seguiremos, no vamos a doblegarnos, en Chihuahua no pactamos con criminales», declaró Aparicio en el comunicado.

Decanini Marmolejo ingresó a las filas de la Comisión Estatal de Seguridad el 1 de febrero de 2016.

«Destacándose siempre por su irrevocable vocación de servicio, entrega y pasión por su trabajo, lo que lo llevó a ser llamado para encabezar diversos operativos y finalmente ser parte del equipo de escoltas», resaltó la corporación.

El ataque contra los escoltas de Aparicio ocurrió la tarde del miércoles pasado en el área de Avenida de las Torres, en el sur de Ciudad Juárez.

Aparicio puntualizó en aquella ocasión que él no se encontraba en el lugar del ataque, debido a que estaba en una reunión de trabajo.

Se reportó que sujetos armados iban a bordo de un vehículo y que, al ver la presencia de los agentes, les dispararon en varias ocasiones, por lo que los oficiales repelieron la agresión.