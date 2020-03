Mantienen desinfección en camiones urbanos

Personal de las empresas operadoras del transporte público en el estado mantienen labores permanentes de limpieza y desinfección de superficies, al interior y exterior de las unidades para reducir las posibilidades de contagio del Covid-19, informó Carlos Morales Buelna.

El director general de Transporte en Sonora dijo que son acciones que se establecieron como protocolo permanente, dentro de las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud para evitar la propagación del virus Covid-19.

“Se están realizando los trabajos recomendados para prevenir la propagación del virus, como removiendo el polvo o suciedad de superficies, lavando y enjuagando con agua, jabón y cloro, así como desinfectando los pasamanos, los asientos, el volante, puertas, ventanas, timbres, barras contadoras de pasaje, entre otras medidas precautorias”, comentó.

Morales Buelna indicó por las noches, se llevan a cabo labores intensivas de desinfección de unidades en patios de pernocta y, durante el día, mientras estas se encuentran en ruta, se refuerzan con limpieza constante en interiores de los camiones.

“Personal de las empresas, nos informaron que también están realizando la distribución de guantes de látex y cubrebocas para los operadores, así como dotándolos de gel antibacterial y en el centro de pernocta, a donde arriban los choferes para salir a trabajar, se colocó gel antibacterial que deben aplicarse antes de abordar las unidades”, señaló.

El funcionario estatal mencionó que el servicio de transporte no se detiene, continua en operaciones, esto conforme al decreto emitido por la gobernadora Claudia Pavlovich, al ser considerado un servicio primordial.

“El servicio se seguirá prestando mediante un plan operativo adecuado a las necesidades de los aforos”, añadió.

Además, anunció que los Centros de Credencialización de Hermosillo, Obregón y Navojoa estarán trabajando bajo condiciones especiales; en Hermosillo, en horario de 9:00 am a 2:00 pm de lunes a sábado, mientras que en Obregón y Navojoa, en el mismo horario, pero de lunes a viernes.

“Se ha determinado permitir el ingreso –en los centros de credencialización– a un máximo de cinco personas al mismo tiempo, siguiendo los protocolos recomendados por las autoridades de salud, como la aplicación de gel antibacterial, cuyo uso es obligatorio, así mismo mantener se les indica mantener una distancia prudente entre ellos”, recalcó.

Carlos Morales solicitó a los estudiantes permanezcan en casa, ya que por el momento no es conveniente que acudan al centro de credencialización, puesto que los trámites de sus tarjetas continuarán de forma normal una vez se reanuden las clases.

“En el caso de los usuarios de tarifa normal o prepago, se les pide no acudir a los centros de credencialización a recargar, es mejor que acudan a los puntos de recarga como son las tiendas de autoservicio autorizadas que se habilitaron siguiendo la ruta de las líneas 16 y 18, aunque también sigue estando vigente el pago en efectivo”, mencionó.

Morales Buelna añadió que se prioriza la atención a personas con capacidades diferentes y de la tercera edad en los casos de pérdida de su tarjeta, primera vez o si su tarjeta está dañada.

“Los inspectores y los delegados de la Dirección General del Transporte continuarán con sus labores de supervisión en la prestación del servicio, así como atendiendo a los usuarios y vigilando se cumpla con las recomendaciones de limpieza y desinfección de unidades de manera permanente”, puntualizó.