Mantienen abiertos los albergues

Ahora se aceptan grupos no mayor a 10 personas por centro y previa verificación, tomando en cuenta las indicaciones de las autoridades de Salud para prevenir casos de coronavirus

Los albergues habilitados por el Ayuntamiento de Hermosillo mantienen sus puertas abiertas para recibir a grupos vulnerables no mayor a 10 personas por centro, previa verificación, tomando en cuenta las indicaciones de las autoridades de Salud para prevenir la manifestación de casos de coronavirus, informó David Mendoza Rivas.

El director de Bienestar Social del Ayuntamiento explicó que las actividades diarias en los centros hábitat como cursos y talleres se cancelaron como medida preventiva por el tema del coronavirus.

Sin embargo señaló que en caso de que se requiera trasladar a las personas en condición de calle, migrantes y familias vulnerables durante los operativos por las lluvias o frente fríos, se tomarán las medidas precautorias para prevenir la presencia de personas enfermas.

Mencionó que por el momento no se han trasladado personas a los albergues, y personal de Protección Civil Municipal los está apoyando con cobijas, colchonetas y bebida caliente a quienes se encuentran concentrados en las vías del tren, parques, puentes y hospitales.

“En caso de ser trasladados a un albergue si serán revisados que no presenten síntomas y que no estén enfermos, pero se están atendiendo en los recorridos, no hemos tenido necesidad de ninguna persona trasladada”, aseguró.

El funcionario municipal dijo que continuarán los operativos para brindar apoyo a personas indigentes, migrantes y familias vulnerables en los siete centros hábitat de la ciudad, Café Combate, Solidaridad uno y cuatro, Los Olivos, Minitas, Internacional y poblado Miguel Alemán, distribuidos en grupos menores de 10 personas para prevenir la propagación del coronavirus.