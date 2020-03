Mantiene Manny Bañuelos gran motivación

Motivado por el campeonato que consiguió hace poco más de un mes, el duranguense Manny Bañuelos busca una nueva oportunidad en el beisbol de Grandes Ligas.

Bañuelos fue parte importante del triunfo de Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico. Horas después de conseguir el trofeo, recibió la invitación de Marineros de Seattle.

“Llego muy motivado por ese campeonato”, señaló Bañuelos, quien tuvo efectividad de 3.15 en cuarto aperturas durante la postemporada. “La verdad es que lo que sentí en los playoffs, esas emociones, esa electricidad, era algo que no había sentido nunca en mi carrera y coronarlo todo con un campeonato, la verdad es indescriptible.

Además de Bañuelos, Francisco Ríos, Sebastián Elizalde (Mets de Nueva York), Joey Meneses (Medias Rojas de Boston) y Daniel Duarte (Rojos de Cincinnati), firmaron contrato con organizaciones de Estados Unidos tras ser campeones.

Creo que no es casualidad”, explicó Bañuelos. “Éramos un gran equipo, pero además todos estábamos en un gran momento”.

El zurdo lanzó el primer juego en la Serie del Caribe y después tuvo que abandonar al equipo, para hacer los trámites para viajar.

Bañuelos reportó a los entrenamientos apenas el pasado sábado y ayer hizo su primer juego simulado. Espera la próxima semana hacer su debut en juegos de Spring Training.

“Yo estoy acostumbrado a ser de los primeros en reportar, me siento un poco raro empezando tan tarde, pero creo que no me afecta en gran cosa. Voy a aprovechar la invitación para quedarme en Grandes Ligas”.