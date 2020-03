Luce desolado el Mercado número 2

Las medidas sanitarias emitidas por autoridades de Salud estatal y federal por la pandemia del coronavirus, también han afectado a comerciantes del Mercado número Dos de Hermosillo que concentra diversos giros, los cuales reflejan una disminución del 50 por ciento en sus ventas.

Aunque los estacionamientos se observan llenos de vehículos y aparentan que hay mucha gente, lo cierto es que negocios de comida, carnicerías, fruterías, rosticerías de pollo, tortillerías y estéticas, han tenido que cerrar más temprano debido a la poca afluencia de personas por la recomendaciones de las autoridades de quedarse en casa para prevenir la propagación del virus que ha causado miles de muertes a nivel mundial.

Fernanda, encargada de la frutería «Malena», dijo que las últimas dos semanas se ha producido un decremento en las ventas por lo que han tenido que cerrar más temprano.

“La venta ha bajado un 50 por ciento o un poco más, ha estado muy bajo de gente, casi no está viviendo nadie”, manifestó.

Por su parte, Xóchitl, quien administra la tienda «Norson», reconoció que si ha bajado la venta luego de la contingencia de salud, pero no de manera drástica, por lo que no se han visto en la necesidad de cerrar temprano.

“El negocio mantiene sus puertas abiertas de siete de la mañana a cinco de la tarde; la venta es normal, si he un bajón, pero de repente nomás”, expuso.

Otros comerciantes comentaron que si han disminuido sus ventas, ya que es muy poca la gente que acude a hacer sus compras por temor al virus que está afectando a nivel mundial; incluso hay locales que están tomando medidas como cerrar más temprano porque no hay clientes, también por seguridad, como carnicerías, fruterías, farmacias y tortillerías.

En el caso de las carretas de tacos o cahuamanta, estos siguen trabajando normal hasta el momento, comentó un vendedor, sin embargo afirmó que han notado que es menos gente la que anda en la calle por la contingencia de salud.

“Si ha bajado un poco la venta, pero pues hay que seguir al pie del cañón, porque si no vendemos, no comemos, ni modo, hay que seguirle dando. Ojalá que esto del virus pase pronto mejoren las cosas”, expresó.

Ante esta alerta sanitaria por el Covid-19 los comerciantes tomaron medidas preventivas como la colocación de letreros en las puertas con las indicaciones emitidas por autoridades de salud como la sana distancia para prevenir el contagio; en tanto, los comerciantes y sus empleados utilizan material de protección como cubreboca y gel antibacterial.

“Seguiremos trabajando normal con las medidas sanitarias para prevenir el contagio del virus”, agregaron.