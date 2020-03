Llevan despensas a familias vulnerables

También reparten medicamentos y material de higiene en las colonias San Luis, Café Combate, La Cholla, Los Arroyos, Altares, Invasión Altares, Palo Verde y El Ranchito

Personal de DIF-Hermosillo recorre colonias de las periferias y de la zona rural para entregar despensas, medicamentos y material de higiene a familias vulnerables, y con alguna discapacidad que no pueden salir por la contingencia de salud pública por el coronavirus, informó Bernardeth Ruiz Romero.

La directora de la dependencia municipal señaló que cuentan con un padrón de seis mil personas que viven en situación vulnerable, a quienes visitan para proporcionarles lo necesario y puedan sobrellevar el encierro por la pandemia que se registra en todo el País.

Explicó que son 13 mil personas que viven a condición de pobreza en Sonora, de los cuales 13 mil son de Hermosillo de acuerdo a datos del Coneval del 2018, sin embargo los seis mil que tiene registrados personal del DIF son los que han identificado a través de la Procuraduría del Adulto Mayor, la Dirección de Asistencia Social y de Salud, y en jornadas de atención que han realizado donde han detectado a gente con alguna vulnerabilidad.

«Es un padrón previamente establecido con el que nosotros contamos y lo que nos arroja son las necesidades que tiene cada persona, por eso estamos elaborando rutas en distintas colonias de la ciudad en donde ya sabemos dónde viven, qué necesidades tienen, si sufren o no de alguna enfermedad, y son las que estamos visitando», dijo.

Mencionó que algunas de las colonias que han visitado son la San Luis, Café Combate, La Cholla, Los Arroyos, Altares, Invasión Altares, Palo Verde y El Ranchito, donde de manera individualizada personal del DIF municipal les está llevando despensas básica, material sanitario como guantes esterilizados, cubrebocas, gel antibacterial y medicamentos.

Ruiz Romero comentó que también se atiende a personas en condición de calle a quienes se les proporciona material de higiene y alimentos por ser la población con mayor riesgo por no tener un lugar donde resguardarse.

«Todos son sujetos de apoyo, es un situación que aqueja a la ciudadanía, que preocupa, además estamos hablando de personas que si están en estado a vulnerabilidad y que tenemos que atender y que en medida de nuestras posibilidades lo vamos a seguir haciendo», finalizó.