Llaman a pagar revalidación vehicular 2020

Autoridades de la dirección general de Recaudación invita todos los contribuyentes que a la fecha no realizan su pago de revalidación vehicular 2020, para que lo hagan antes de su vencimiento este 31 de marzo, y evitar así caer en recargos o pagos extemporáneos, manifestó Alejandro García Rosas.

El director general de Recaudación indicó que ahora las cosas son más fáciles e invitó a que lo comprueben, ya que los contribuyentes sólo con presentar su número de placa y licencia vehicular vigente podrán efectuar el pago de esta obligación.

De igual forma y para más facilidad a los contribuyentes, se cuenta con la página web www.haciendasonora.gob.mx., el ciudadano podrá pagar por dos métodos: inscribiéndose en la cuenta única, o utilizando el icono de revalidación exprés y de forma rápida y segura, cumplirá con esta obligación o puede utilizar la aplicación Recaudación Sonora, disponible para todo teléfono inteligente.

García Rosas agregó que para facilitar el pago de las contribuciones de cada sonorense, este año reforzaron el uso de nuevas y modernas tecnologías para que puedan realizarlo desde su oficina, casa o celular, al ampliar las opciones con sólo presentar el número de placas en agencias fiscales o comercios autorizados.

Los comercios autorizados donde los sonorenses podrán realizar su pago son: Oxxo, Seven Eleven, Elektra, Circle K, Telecom, Arco, Redco, Six y Walmart, presentando su número de placas y contar con licencia vigente.

Quienes deseen realizarlo en banco, lo pueden hacer en: BBVA, Banamex, Banorte, HSBC y Banco Azteca.

Las Agencias y Sub agencias fiscales del estado, detalló, laboran en sus horarios habituales de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, excepto las oficinas fiscales de CUM en Hermosillo y en Ciudad Obregón, ubicada en calle 5 de Febrero, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

Las agencias de San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo (CUM), Guaymas, Ciudad Obregón (5 de febrero) y Navojoa, los días sábados atienden de 9:00 a 13:00 horas.