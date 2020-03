Llaman a mantener la calma por primer caso de Covid-19 en Sonora

Ante el registro del primer caso de Coronavirus (Covid-19) en Sonora, la Secretaría de Salud llama a la población para mantener la calma sin caer en pánico, y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar la propagación de este virus.

Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, reiteró que siguiendo con lo dispuesto por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, se continúa reforzando las medidas preventivas.

Además destacó que solamente una proporción de personas en contacto con un sujeto infectado adquiere el virus, y de estos solamente un porcentaje desarrolla síntomas severos.

“Esta es la lógica de todos los padecimientos infecciosos, reiteramos nuestro llamado a la calma, a la tranquilidad, no al pánico ni al caos colectivo, que no ayuda, que puede generar algo que estamos observando; hemos dado seguimiento puntual con todas nuestras fuerzas y capacidades a 96 personas que tenían antecedentes de viaje a áreas de riesgo, 64 de ellos están en alta sanitaria, no tienen síntomas, no desarrollaron nada, no hay por qué hacer exámenes de laboratorio”, aseveró.

Álvarez Hernández añadió que en el caso del paciente que dio positivo a Coronavirus (Covid-19), ha recibido monitoreo constante sobre su salud, la cual se reporta como estable y se monitorea a personas con las que tuvo contacto en días previos.

“El paciente pasó una noche tranquila, su sistema general de salud es bueno, es estable, no tiene dificultades respiratorias, está en buenas condiciones generales”, indicó.

Juan Manuel Tong Payán, director general de Salud Mental y Adicciones, invitó a la población a no caer en pánico por la presencia del virus en la entidad, y a informarse únicamente por los canales oficiales de comunicación de la Secretaría de Salud.

“Es por eso que la Secretaría de Salud emite estas recomendaciones para evitar caer en pánico colectivo, primeramente mantenerse informado solamente por las fuentes oficiales, la Secretaría de Salud o la OMS, de esta manera vamos evitar caer en mitos o noticias falsas, mantener la calma y brindar tranquilidad a nuestra familia, hablar con nuestros hijos de una forma que nos puedan entender, todos debemos de colaborar para evitar la angustia y la incertidumbre, colectiva, no difundir audios, videos, o información en redes sociales que no sea oficial, que trata de provocar un ambiente de miedo o catastrófico.

“Comprar solo lo necesario y evitar caer en compras de pánico, mantener a las niñas, niños y adolescentes en tareas del hogar, lecturas y juegos de mesa interactivos en familia, realizar ejercicio en casa con rutinas de 15 a 20 minutos, y hacer respiraciones profundas. Si esto no es necesario para mantenernos tranquilos, para disminuir la ansiedad, pueden pedir ayuda al 9-1-1, y si sienten algún síntoma de ansiedad o estrés, acudan a las unidades de salud mental del estado de Sonora”, señaló.

Dénica Cruz Loustaunau, directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud, dio a conocer que se identificaron los contactos primarios del paciente con Coronavirus (Covid-19), quienes después de examinarlos presentaron resultados negativos.

“Nos dimos a la tarea de identificar a los contactos primarios y circunstanciales de este caso, tiene un contacto primario, directo, es decir una persona que vive en el mismo domicilio que él, fue una de las personas que fue muestreada el día de ayer y tuvo un resultado negativo”, comentó.