Listo Urías para lanzar como abridor

Pese a sólo tener 23 años, el sinaloense Julio Urías es ya un experimentado ligamayorista.

Durante cuatro temporadas buscó la oportunidad que recibirá al inicio de la campaña de 2020 con los Dodgers de Los Ángeles: ser un pitcher abridor.

El lanzador zurdo debutó como inicialista, con sólo 19 años en mayo de 2016, pero después de eso ha tenido que recorrer un sinuoso camino que ha incluido múltiples regresos a ligas menores, cambios de roles, lesiones y hasta una suspensión por políticas del comisionado.

Han sido años difíciles”, confiesa Urías, quien durante el 2019, tras perder gran parte del 2017 y 2018 por una lesión en el hombro, estuvo condicionado a lanzar menos de 100 entradas entre entrenamientos de primavera, temporada regular y playoffs.

«El no tener un rol es algo complicado. Un día relevar, el fin de semana abrir, otro día cerrar un juego, un día entrar de relevo corto, mañana de relevo largo, cosas que nunca había hecho, y aunque agradecía la oportunidad que me daban, que era estar en Grandes Ligas y buscar sacar outs, no era para lo que yo me había preparado”, comentó.

Para este 2020 los fantasmas de las lesiones están lejos de la cabeza de Urías, quien durante la temporada muerta se mantuvo trabajando y, gracias a la forma física en la que llegó a los entrenamientos primaverales, recibió la nominación como cuarto abridor de los Dodgers, ya sin limitaciones de ningún tipo en su trabajo.

«La verdad estoy muy contento con esta nominación”, dijo Urías, quien sólo sacó dos tercios en su debut en los juegos de spring training esta semana.

«No me puedo sentir confiado, decir ya tengo el puesto y ya no trabajar porque a mí me gusta competir, me gusta esforzarme. Quiero tener un buen spring training, y pedirle a Dios por la salud, que es lo más importante”.