LEGO y Nintendo se unen para crear increíble versión de Super Mario

El vídeo, que muestra lo que los fans pueden esperar cuando LEGO Super Mario se lance a finales de este año, muestra a un jugador usando una figura interactiva de Mario para recoger monedas en un nivel de juego de la vida real que ha sido creado con elementos LEGO.

El Grupo LEGO anunció una asociación con Nintendo que cambiará la forma en que las personas interactúan con Super Mario en el mundo físico y participan en experiencias LEGO.

Ambas compañías comparten una pasión por la innovación y el juego y su colaboración ha llevado a una reimaginación de la experiencia de construcción LEGO, permitiendo una forma completamente nueva de jugar inspirada en el ícono de los videojuegos, Super Mario.

Lego Super Mario es un nuevo producto que cuenta con una figura interactiva de LEGO Mario que recoge monedas en niveles de juego de la vida real creados con elementos LEGO.

La nueva línea permitirá a los niños experimentar el mundo lúdico de Super Mario como nunca antes. Super Mario cobrará vida en el mundo físico de LEGO y los nuevos niveles de desafío y estilos de juego formarán parte de la icónica experiencia LEGO de la que disfrutan generaciones.

«Estamos muy emocionados de traer a Mario al mundo físico a través del juego LEGO interactivo y social», dijo Julia Goldin, Directora de Marketing del Grupo LEGO.

Con esta experiencia ayudaremos a millones de niños que aman Mario a participar y jugar de una manera completamente nueva, donde tienen el control de crear y jugar juegos con su personaje favorito. Al incorporar a la perfección la última tecnología digital, LEGO Super Mario es una experiencia altamente social, interactiva y colaborativa para los niños».

Siempre me han gustado los productos LEGO y cómo ayudan a los niños a usar su imaginación para jugar», dijo Takashi Tezuka, director ejecutivo y productor de juegos de Nintendo Co Ltd. «El nuevo producto que creamos junto con el Grupo LEGO busca combinar dos estilos de juego diferentes, uno en el que construyes libremente el mundo de Mario y el otro donde juegas con Mario en el mismo mundo que has creado».

LEGO Super Mario se lanzará a finales de este año, y más información estará disponible en el futuro.

Sobre el Grupo LEGO: La misión del Grupo LEGO es inspirar y desarrollar a los constructores del mañana a través del poder del juego. El sistema LEGO en juego, con su base en los elementos LEGO, permite a los niños y fans construir y reconstruir cualquier cosa que puedan imaginar. El Grupo LEGO fue fundado en Billund, Dinamarca en 1932 por Ole Kirk Kristiansen, su nombre deriva de las dos palabras danesas LEg GOdt, que significan «Play Well». Hoy en día, el Grupo LEGO sigue siendo una empresa familiar con sede en Billund. Sin embargo, sus productos se venden ahora en más de 140 países en todo el mundo.

Acerca de Nintendo: El pionero mundial en la creación de entretenimiento interactivo, Nintendo Co., Ltd., de Kioto, Japón, fabrica y comercializa hardware y software para su sistema Nintendo Switch ™ y la familia de sistemas portátiles Nintendo 3DS .

Desde 1983, cuando lanzó el Nintendo Entertainment System, Nintendo ha vendido más de 4.700 millones de videojuegos y más de 750 millones de unidades de hardware en todo el mundo, incluyendo Nintendo Switch y la familia de sistemas Nintendo 3DS, así como el Game Boy, GameBoy Advance, Nintendo DS, familia de sistemas, Super NES, Nintendo 64, Nintendo GameCube, Wii y Sistemas de Wii U.

También ha creado iconos de la industria que se han convertido en conocidos, nombres de familia, como Mario, Donkey Kong, Metroid, Zelda y Pokémon.