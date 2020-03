Lanza América dinámica para su afición

A diario en las redes sociales difunden diversas actividades

El América trata de ayudar a combatir el aislamiento por el Covid-19 con diversas dinámicas dirigidas a sus aficionados.

En la última de ellas, ofreció un jersey de local a quien mejor dibujara a Richard Sánchez.

La convocatoria #DibujoRichard tuvo a ocho finalistas, ilustraciones que el club desplegó en sus redes sociales para que los propios seguidores azulcremas votaran por la mejor.

El requisito principal fue dibujar a mano, sin importar la técnica empleada. Todas las imágenes destacaron porque, de alguna u otra forma, se ensalza el temperamento de Richard que le ha permitido encajar en el club azulcrema.

El dibujo ganador, de @AkyAnyme, se caracteriza por tener diversas viñetas del futbolista no solo ataviado con el jersey del América, sino también con el de Paraguay.

«¡Mil gracias! A todos los que votaron no tengo forma de agradecerles. Súper cerrado, pero hoy me demostraron que son la mejor comunidad», publicó la ganadora.

Además de esta iniciativa, todos los días las Águilas cuelgan trivias en sus cuentas, que se suma a otras iniciativas como el llamado Clásico a Distancia en el que América y Chivas realizaron tres dinámicas virtuales, como una reta de Mario Kart con dos jugadoras del primer equipo, para llevarse el triunfo.