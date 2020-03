Jalisco confirma dos casos positivos de COVID-19

El secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen, confirmó los dos primeros casos positivos de COVID-19 en la entidad

El secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen, confirmó este sábado los dos primeros casos positivos de COVID-19 en la entidad.

Se trata de dos mujeres que no requirieron hospitalización, por lo que permanecen en aislamiento en sus respectivos domicilios.

Previamente, el secretario de Salud de Nuevo León confirmó dos nuevos casos positivos de coronavirus, por lo que la cifra total en dicha entidad sube a cuatro.

La Secretaría de Salud recomienda adoptar las siguientes medidas para evitar el contagio de enfermedades respiratorias:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento.

Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias.

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc.

Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.)

Con información de López-Dóriga Digital