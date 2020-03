Inicia la fase regional de los juegos Conade

Sonora afrontará la primera etapa regional de los Juegos Nacionales Conade 2020 en las disciplinas de taekwondo, levantamiento de pesas, tenis y tiro deportivo.

Este fin de semana se jugarán en Hermosillo las eliminatorias de la Región Uno en la halterofilia y el tiro deportivo, mientras que el “deporte blanco” arrancará hasta el martes, por lo tanto verán acción en la capital sonorense 278 atletas de Sonora (96), Baja California (70), Sinaloa (62) y Baja California Sur (50).

Sonora competirá con 80 pesistas, ocho tenistas y la misma cantidad de tiradores deportivos; en el caso de los dos primeros los mejores avanzarán a la fase nacional tomando en cuenta que en el tiro únicamente participarán categorías menores como promoción pues los selectivos rumbo a los JNC 2020 ya se celebraron tanto en la modalidad de rifle como en la pistola.

El levantamiento de pesas será en el Gimnasio Polifuncional, el tiro deportivo en las instalaciones de esa disciplina (en un ala del estadio “Héroe de Nacozari”, mientras que el tenis en las canchas de la Unidad Deportiva Hermosillo (“Héctor Espino”).

La halterofilia manejará horarios de competencia de 7:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde en las dos jornadas de actividades; el sábado subirán a la tarima las categorías Sub 15 y Sub 17 y el domingo las Sub 20 y Sub 23.

En el caso del tiro deportivo, tanto sábado como domingo, iniciarán a las 9:00 horas, con la diferencia que el primer día concluirán las acciones a las 12:15 del mediodía y el segundo a las 10:05 de la mañana, en las modalidades pistola (olímpica y siluetas) y rifle (rodilla y tendido).

A su vez el taekwondo tendrá actividad en La Paz, Baja California Sur, también este fin de semana, en donde habrán de repartirse los boletos nacionales; la Ola Roja envió a 64 participantes infantiles y juveniles en busca de su pasaje a Monterrey, Nuevo León.

El próximo y último periodo regional está programado para desarrollarse en tres entidades del 12 al 15 de marzo: Sonora albergará el atletismo (en la pista del estadio “Héroe de Nacozari” en Hermosillo); Tijuana le hará los honores al tiro con arco y el tenis de mesa (ambos en Tijuana) y Sinaloa recibirá el boxeo (Culiacán).