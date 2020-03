Inicia cierra de negocios de giros no prioritarios

En cumplimiento al decreto de Emergencia Sanitaria, el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson) como ente coordinador, inició un operativo especial estatal para sensibilizar a comerciantes de actividades no esenciales, a que procedan con el cierre temporal de sus negocios, como una medida preventiva para la propagación del virus Covid-19.

De acuerdo al protocolo establecido, la medida de cierre se dará a través de tres fases, la primera, que fue la iniciada este día (ayer), consiste en hacer un llamado de atención solicitando de la manera más atenta el cierre del negocio.

La segunda fase será aplicar multa a quien incumpla con esta medida, y la tercera considera el arresto por incumplimiento.

Esta medida que ordena el cierre de las empresas o servicios no esenciales, forma parte de las acciones de contingencia sanitaria para mitigar los efectos de la pandemia Covid 19, que en el mundo suma casi medio millón de infectados y más de 38 mil fallecimientos, mientras que en México son más de 700 contagios y 12 decesos, y en Sonora hasta este momento 10 personas contagiadas.

De acuerdo al decreto de emergencia sanitaria, en la progresividad de las medidas derivadas de esta contingencia sanitaria epidemiológica, el Consejo Estatal de Salud, podrá solicitar que la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, y a las policías municipales, restrinjan el desplazamiento o movilidad humana o se apliquen las medidas a los sectores comerciales.

A partir de esta disposición, elementos de las Policías Estatal y Municipal y de Protección Civil Estatal participaron como acompañantes en esta primera fase, sin que ejercieran ninguna acción contra los comerciantes.

Autoridades de la Coesprison reiteraron el llamado a los sonorenses para que acaten el llamado de quedarse en casa, ya que es previsible que en los próximos días se sumen más casos de contagio de no acatar una disposición que tiene como fin preservar la salud y la vida de los ciudadanos.