Incumple empresa con los choferes al no proporcionarles cubrebocas ni gel

Los operadores del transporte público se encuentran expuestos al contagio de coronavirus, ya que no cuentan con los materiales de protección para prevenir la enfermedad y la empresa no se hace responsable de la salud de los trabajadores.

Así lo expuso el líder sindical, Apolinar Castillo Valdez, quien afirmó que las empresas Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa, que tienen la concesión del transporte urbano en la ciudad, no les proporcionan material para protegerse como cubrebocas, gel antibacterial y desinfectante para las unidades.

Señaló que son 450 operadores y muchos de ellos han tenido que comprar este material sanitario para reducir el riesgo de contraer esta enfermedad.

«Los operadores no traen cubrebocas porque no se les ha entregado por parte de la empresa que está incumpliendo con las obligaciones para con el trabajador y más en esta pandemia, que no hacen nada para protegerlos, ni a los usuarios», expuso.

Reveló que las unidades tampoco se desinfectar como lo indican las autoridades sanitarias y como se había dar a conocer anteriormente, toda vez que solo lo hacen antes de salir del centro pernocta y no se vuelve a hacer en el día pese a que los camiones entran a todos los sectores de la ciudad.

«Tienen que salir a ruta desinfectados y cada dos o tres horas deben parar los camiones para limpiarlos nuevamente, pero no se hace porque no tienen el material para hacerlo «, enfatizó.