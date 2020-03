Implementan operativo en la carretera 100

Advierten que instalará un filtro para detectar a personas que conduzcan en estado de ebriedad, en el sitio conocido como “Pulpo Loco”

Porque se prevé que durante el fin de semana largo, muchas personas elijan a acudir a Bahía de Kino, desde el pasado viernes se mantiene en alerta personal del Departamento de Tránsito para prevenir accidentes, declaró Jesús Alonso Durón Montaño.

“Se implementa un operativo con la finalidad de inhibir el registro de percances viales y desde la tarde del viernes hay presencia de elementos en la Carretera 100, que conecta a Hermosillo con el destino de playa”, manifestó el encargado del departamento.

El oficial añadió que en la localidad costera se reforzará la presencia de elementos para garantizar que quienes acudan a dicho sitio pasen días sin contratiempos o eventos que lamentar.

“Se implementará el operativo carrusel para evitar que las personas conduzcan a exceso de velocidad, eso sobre la carretea, además en la localidad se pondrá especial atención para que dicha acción no se registre”, indicó.

Durón Montaño precisó que se instalará un filtro para detectar a personas que conduzcan en estado de ebriedad, en el sitio conocido como “Pulpo Loco”.

Recomendaciones

El jefe del Departamento de Tránsito emitió recomendaciones para las personas que van a viajar a Bahía de Kino este fin de semana.

“Las recomendaciones son las de siempre y están encaminadas a la prevención de accidentes, para que las personas regresen sanas y salvas a sus hogares.

“Quienes conduzcan no deben exceder los límites de velocidad, no deben utilizar el acotamiento como carril de circulación, y sobre todo, si ingirieron bebidas con contenido alcohólico no deben ponerse al volante”, destacó.

Habrá presencia de agentes en todo el trayecto a través de patrullajes, para prevenir hechos de tránsito y para apoyar a las personas en caso de ser necesario, puntualizó.