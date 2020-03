Hallan material inédito de Juan Gabriel en su última residencia

El material fue considerado un tesoro invaluable y se recuperó con la fuerza pública, luego de que el heredó ganó un juicio contra la dueña del hotel donde habitó

A casi cuatro años de la muerte de Juan Gabriel, se logró recuperar todo lo que había dentro de ‘Casa Dorada’, lugar donde vivió sus últimos cinco años y dónde hizo grabaciones, recibió a invitados y dónde hay un tesoro invaluable, así lo comentó Guillermo Pous, abogado de Iván Aguilera Salas, su hijo y albacea de la herencia.

«Se ganó el juicio penal que se inició en contra de la dueña del hotel de Quintana Roo donde vivía el señor Alberto Aguilera, porque no querían regresar sus posesiones», informó.

Para lograrlo se tuvo que recurrir a la fuerza pública, según comentó el abogado.

«Fue un operativo con policía judicial y ministerio público, entramos y logramos recuperar la gran mayoría de sus posesiones, porque había cosas que desaparecieron», explicó Pous.

Este inmueble encerraba mucha historia de El Divo de Juárez, tesoro invaluable que la dueña del hotel se negaba a entregar, argumentando que estaba en su propiedad.

«Don Alberto (Juan Gabriel), dentro de las instalaciones del hotel ya tenía una suite dónde vivía y en otra villa tenía su estudio de grabación, su teatro una sala de convivencias y recámaras para recibir a sus invitados», comentó.

Una gran cocina y jardín de descanso y dentro del mismo predio, pero, fuera de las instalaciones del hotel, construyó cabañas donde recibió a sus invitados y tenía un estudio.

«Los ladrillos, la construcción es del hotel porque nunca hubo una clase de acuerdo de compra-venta, pero todo lo que estaba dentro, sus papeles, sus fotografías las grabaciones, artículos personales y cosas muy importantes como el equipo de sonido, el estudio de sonido, las grabaciones, las producciones, todo eso no lo querían devolver y ya logramos», explicó Pous.

En ese lugar, Juan Gabriel grabó los últimos discos acompañado de sus invitados.

«Ahí hizo los últimos dos discos de duetos, vestido de etiqueta, ahí fueron todos los artistas a grabar los videos, la historia que transcurrió ahí en los últimos cinco años es única», comentó el abogado.

«En todas las visitas que hago a las diversas propiedades de don Alberto a hacer inventario y cada vez que tengo que revisar, en cada rincón me encuentro libretas donde hay una gran cantidad de anotaciones, frases al parecer letras de canciones, mensajes para amigos, que nadie ha visto, son tesoros invaluables y todo eso se va clasificando para el museo una vez que esté abierto».

Pous explicó qué pasará con los discos de duetos y aseguró que hay material inédito.

«En cuanto a los discos se continúa con negociaciones con la disquera para ver bajo qué condiciones podrían salir. Están pendientes dos producciones de las cuales se encontró el material, tanto de las voces de don Alberto como de los artistas que participarán con él».

El abogado detalló que es un tema estrictamente comercial que tendrán que decidir entre Iván y la disquera nada más para poner orden y ver de qué manera se lanzarán.

«Sí hay material inédito que dejó don Alberto y hay que revisar qué hay, qué calidad tiene, si está terminado, si es material que pudiera darse a conocer y tratar de producir fonogramas y producciones inéditas», concluyó.