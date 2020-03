Habrá revocación del mandato para que se expresen inconformes, señala AMLO

Ante el pronunciamiento de algunas mujeres respecto a que el movimiento feminista busca derrocar la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el mandatario federal dijo que los mexicanos tendrán la posibilidad de decidir si continúa o no en el cargo en 2022.

El jefe del Ejecutivo expuso que durante este tiempo, antes de la elección revocatoria, sus detractores podrán hacer campaña sin violencia.

“Me voy a someter a la revocación del mandato el primer trimestre de 2022 no falta mucho, tienen tiempo para hacer campaña sin violencia y de esa manera puedo renunciar: el pueblo pone y el pueblo quita”, comentó el presidente de la República en la conferencia matutina.

López Obrador señaló que no estará en el poder si la mayoría de la gente no lo respalda y reconoció que hay un sector de la población que no está de acuerdo con su proyecto de nación.