Emula Federación a Sonora y decreta emergencia sanitaria

De nuevo Sonora demostró que está a la vanguardia y por mucho en el combate a los efectos del Coronavirus Covid 19, luego de que con varios días de anticipación decretó la emergencia sanitaria que apenas este lunes puso en marcha el gobierno federal, a fin de tratar de evitar la propagación de la enfermedad que ya está en ascenso rápido.

Desde la semana anterior en el estado, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano emitió el decreto y desde el sábado, ninguna empresa no esencial debió estar operando, por lo que se inició con recorridos por parte de la fuerza pública, para que en caso de que así fuera convencer y explicar a patrones y empleados, la importancia de quedarse en casa.

Incluso, algunas empresas presentaron ante el Gabinete Económico una lista de empresas que, desde su punto de visto, habían quedado fuera de las consideradas esenciales y debían ser reconsideradas, sin embargo, no fue así, así que principalmente las del sector maquilador que no tienen una labor esencial debieron dejar de trabajar desde este lunes.

Sabemos que no fue una decisión fácil de tomar, pero se trata de poner a salvo la vida de los millones de personas que habitamos este estado, quienes debemos de estar conscientes de la importancia de quedarse en casa, y aquellos que por su labor no puedan hacerlo, deben tomar todas las medidas que garanticen el cuidado de su salud.

Las autoridades federales, desde mi particular punto de vista, se tardaron bastante en decretar la sana distancia, en implementar medidas más firmes para evitar la convivencia de grandes cantidades de personas y ahora están en ese ascenso rápido que ya ha cobrado la vida de 28 personas y ha infectado a más de mil, pero esto es el principio, porque en estudio están dos mil 772 casos sospechosos y acuérdense que por éstos hay otros cientos más.

Los sonorenses se creen inmunes y siguen tranquilos en las calles

Lamentablemente en esta capital, en concreto, la gente no ha aprovechado la oportunidad de resguardarse, la vemos en los centros comerciales como si estuvieran de vacaciones, con los niños, los ancianos y no se trata de personas que no tuvieron más opción que salir, sino que se nota que andan de paseo y no en una compra urgente de comida.

Incluso, ayer, en el Mercado Municipal número dos, me tocó ver a una mujer recién parida, con su cría de apenas una semana de nacida, haciendo las compras de frutas y verduras junto a su mamá, muy tranquilas, sin guardar ninguna sana distancia de las decenas de clientes que hacían lo propio… Eso es prácticamente no quererse ni querer a los suyos.

Es importante quedarse en casa, para no ponernos ni nosotros ni la gente que tenemos cerca en riesgo, hay que recordar el Coronavirus Covid 19 es una enfermedad altamente contagiosa y en el caso de personas obesas, diabéticas, hipertensas, de las que abundan en Sonora, así como de la tercera edad, la enfermedad es mucho más grave, así que cuídese y cuide a quienes tiene alrededor.

Desde este lunes las autoridades implementaron estrategias más fuertes, al grado de que se utilizará hasta la fuerza pública contra aquellas que violenten el decreto e insistan en realizar sus actividades sin estar autorizadas o bien, que anden en la calle sin un propósito específico, así que mejor quédese en casa que nada le cuesta.

Incluso, los secretarios de Salud, Enrique Clausen y de Infraestructura, Enrique Martínez ya han revisado instalaciones deportivas para estar preparados en caso de que la imprudencia de la gente ocasione el descontrol de la enfermedad, como ha ocurrido en otros países, y poder colocar camas en esos lugares, pero como diría Juan Gabriel ¿qué necesidad hay de llegar a esos extremos? Así que por favor, a riesgo de pecar de necios, le rogamos ¡quédese en casa!

Hace su chamba división de ciberdelitos de la PESP y cae incitador de saqueos

Y para suscribir que en Sonora estamos adelante y por mucho a las acciones de la Federación, la división de ciberdelitos de la Policía Estatal de Seguridad Pública atrapó a un sujeto que a través de redes sociales pretendía incitar a realizar saqueos en comercios, tal y como ha ocurrido en el centro del país.

Por suerte, la gente de David Anaya Cooley ha hecho su chamba y luego de que en un operativo de vigilancia de las redes sociales detectar el llamado que hacía Julio, de 22 años para formar un grupo y hacer saqueos en comercios, lo rastrearon y lo pusieron a disposición de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Es destacable la rapidez con la que actuaron los agentes policiacos ya que de esta manera se da la certeza tanto a los comerciantes como a los clientes o ciudadanos comunes que no se permitirán ese tipo de hechos que solo causan zozobra entre la comunidad… Enhorabuena!

Correo electrónico [email protected]