“Apapacha” Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad a gobernadora de Sonora

Al reconocer que Sonora está entre las entidades con menos índices de inseguridad en el país, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, hizo un reconocimiento a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano por sus logros.

En su visita a esta capital, para entregar 15 patrullas a la alcaldesa Celida López Cárdenas, el funcionario federal, resaltó que la entidad está entre los 10 estados del país con menores índices de violencia, pese que para muchos la percepción es diferente.

Sin embargo, los números son fríos y nos indican que la entidad se ubica en el número 24 en cuanto a índices de inseguridad, y por supuesto que la intención es a continuar trabajando para mejorar las posiciones.

Esperemos que con las nuevas patrullas y los recursos por más de 200 millones de pesos para el rubro de seguridad que anunció Cota Montaño, se logre el objetivo anhelado por quienes habitamos en la entidad.

Advierten autoridades por inminente llegada de coronavirus ¡cuídese!

Mientras que autoridades de Salud de Sonora consideraron que es “inminente” que se registren casos de coronavirus en la entidad, que en el país ya suman ocho y con nuestros vecinos de Arizona ya se registró el primer caso de contagio, esto es, el virus infectó a una persona que no viajó al extranjero, sino que en algún lugar de la entidad se enfermó.

Así que no eche de lado las recomendaciones y lávese constantemente las manos para evitar ser víctima de este mal, que si bien, no es tan letal como la influenza, ante la falta de un tratamiento efectivo y de una vacuna, puede causar varios “dolores de cabeza” a pacientes y autoridades.

En lo personal, me llama la atención que mientras en países asiáticos y europeos, los casos se multiplicaron cuando arribó el primer infectado, tanto que Italia fue declarada totalmente en cuarentena, España tiene decenas de casos y existen medidas sanitarias espectaculares en toda Europa, en México estamos muy tranquilos y solo se tienen ocho enfermos.

Usted ¿a qué atribuye que la enfermedad no se haya extendido en México?, ¿Seremos una raza superior?, ¿estaremos inmunizados ante los altos índices de contaminación que padecemos?, ¿habrá algo especial en nuestra dieta y no lo sabemos, que nos protege del virus?, o bien, ¿las autoridades federales nos estarán engañando?… Usted sabrá qué creer…

La justificación de las autoridades mexicanas es que no buscan contener la llegada de la enfermedad, sino de controlar los efectos, pero, insisto, ni veo fumigaciones como se veía en los videos de China, no sabemos cómo están tratando los billetes, si existen suficientes reactivos para realizar pruebas y comprobar la enfermedad…En fin, un mar de dudas.

Logran mujeres visualizarse durante paro nacional

Indudablemente y pésele a quien le pese, se sintió la ausencia de mujeres durante el pasado lunes en el país y aunque sabemos que es muchas regiones es difícil cambiar los usos y costumbres, la evaluación, en general, de los resultados de Un Día Sin Nosotras, es positiva, ya que se hizo sentir la falta de la mujer en una buena parte de las actividades.

Se sabía que muchas no podrían parar, sin embargo, sorprendió que empresas que dependen 100 por ciento de la fuerza laboral de las mujeres, se sumaron al paro y otorgaron todas las facilidades a sus trabajadoras para que se quedaran en sus hogares, aun y cuando ello ocasionó un menoscabo en sus procesos productivos.

Y es que la problemática nos atañe a todas y todos los que habitamos este país, no es cosa sencilla la muerte de cientos de mujeres, la muerte, violación y desaparición de niñas, jóvenes, mujeres adultas, es una realidad a la que lamentablemente no podemos sustraernos y no debemos de cerrar los ojos.

Así que bienvenida esta y otras manifestaciones que tengan como objetivo sacarnos de la zona de confort y despertar en muchos la conciencia de lo que está ocurriendo, primero para que cuiden y respeten a las mujeres de su entorno y para romper con viejos hábitos…

