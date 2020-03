Mujeres deben “desaparecer” el nueve de marzo para que las valoren

Mientras que en Sonora, el gobierno estatal, que encabeza la gobernadora Claudia Pavlovich ya oficializó el permiso a sus trabajadoras para que se sumen al paro nacional de mujeres “Un Día sin Nosotras”, la Federación se mantiene “en su macho” y señalan que laborarán normalmente.

Justamente este miércoles, la Secretaría de Educación Pública informó que las féminas interesadas en sumarse al paro nacional debieron haber informado a más tardar el lunes anterior su intención, y quien no lo hizo obligadamente deberá acudir a las aulas.

Y no es que se trate de afectar a niños, enfermos o la seguridad del país, sino que tomen consciencia sobre la importancia de las labores que hacemos las mujeres, desde el hogar, el trabajo y en la vida social y pública.

El objetivo es que se pregunten ¿qué haríamos sin mujeres?, sin que limpien, cocinen, lleven a los niños a la escuela y demás actividades, sin que realicen las diferentes labores productivas, porque somos muchas las que tenemos la doble labor de ser amas de casa y profesionistas.

¿Qué pasaría si su madre, su hermana, su esposa, novia o pareja, sus compañeras de trabajo, la maestra de sus hijos, su médico, abogada, desaparecieran de un día para otro? El objetivo es concientizar sobre el valor de la mujer en la familia, la actividad productiva y social.

Porque el eventual desajuste que puedan enfrentar con unas horas en las que no cuenten con el apoyo, soporte, guía de la mujer, no se compara con el calvario que muchísimas familias han vivido con la muerte de féminas o la desaparición de éstas, es decir, hay que abrir los ojos y tomar conciencia de la problemática que es real, dolorosa y frustrante.

Esperemos que este movimiento del próximo lunes nueve de marzo, que ha movido a mujeres de todo el país y sin importar condición, afiliación política y hasta religiosa, logre el objetivo de hacernos invisibles y todos tomemos consciencia de lo que valemos.

Y que conste, el día no es para irse de paseo, compras, hacerse tratamientos de belleza o ponerse a realizar limpieza de fondo en la casa, es para no hacer nada, como si no estuviéramos en el mundo.

Preocupante casos de depresión entre jóvenes universitarios

Interesante la información del extitular de Salud Mental en Sonora, Félix Higuera Romero, fundador de la asociación civil Derribando Muros, en el sentido de que uno de cada cinco universitarios padece depresión.

El especialista en siquiatría destacó la importancia de buscar ayuda profesional en cuanto se detectan los primeros síntomas y en ello, la labor de la familia es muy importante, así que si usted en casa tiene a un adolescente o a un universitario esté muy al pendiente de su conducta y de los cambios de ésta.

Incluso, actualmente hasta los niños son propensos a sufrir depresión, porque muchos de ellos son acosados en su escuela o viven en entornos violentos en sus viviendas, o han sufrido alguna pérdida.

La depresión no perdona si es niño, joven o adulto, si tiene o no poder adquisitivo, si es atractivo o no, es una enfermedad que arrasa parejo y sobre todo no se debe de demeritar, sino por el contrario, hay que atenderla desde sus primeros síntomas para evitar conductas posteriores de riesgo.

Dejan a medias trabajos en el bulevar Lázaro Cárdenas y 12 de Octubre

Más de dos semanas duraron los trabajos de repavimentación en el bulevar Lázaro Cárdenas, desde la 12 de Octubre a la Calle De la Reforma, (que son dos cuadras) al norte de la ciudad, los cuales causaron inconvenientes, pero entendimos que había que ser tolerantes porque urgía levantar todo el pavimento e instalar nuevo, tal y como ocurrió.

Desde el fin de semana las máquinas se fueron, el tramo se abrió a la circulación y nos encontramos con la sorpresa de que por la calle 12 de octubre quedaron unos enormes hoyancos, ya que se levantó el pavimento pero no se colocó el nuevo.

Suponíamos que era porque se atravesó el fin de semana y que el lunes regresarían a trabajar y todavía este miércoles seguíamos en las mismas, con el riesgo de accidentes porque hay que frenar en seco para evitar golpear la parte inferior del carro debido al desnivel en el pavimento…

Ojalá que le llegue el mensaje a los trabajadores de la Cidue o a la alcaldesa Célida López para que se retomen las labores a la brevedad, porque es verdad que es riesgoso, sobre todo en la noche porque falta alumbrado también…

