Tiene nuevo Hospital General de Especialidades avance de 92 por ciento

Una buena noticia para los hermosillenses, en lo particular y sonorenses en general, es que el nuevo Hospital General de Especialidades, que se ubica al poniente del bulevar Colosio, lleva un avance de 92 por ciento en su construcción.

Ayer, los secretarios de Infraestructura, Enrique Martínez Terrazas y de Salud, Enrique Clausen Iberri, expusieron a Carlos Sánchez Meneses, titular de Infraestructura Hospitalaria del Instituto Nacional de Salud, el controvertido Insabi, los avances del citado nosocomio que sustituirá al actual Hospital General del Estado.

Como sabemos, el actual Hospital General ha quedado rebasado por la demanda de personas, ya que hay que recordar que no solo atiende a hermosillenses, sino a personas de todos los municipios del estado, que carecen de seguridad social como IMSS, Isssteson o Issste.

Ahora esperemos que el funcionario al ver la modernidad y considerable avance del nuevo hospital “se ponga guapo” con recursos para equipamiento, ya que como sabemos, en el presupuesto federal no se contempló una partida para ello, a pesar de que se solicitó en repetidas gestiones realizadas por la gobernadora Claudia Pavlovich.

Cabe señalar que la mandataria gestionó un crédito para poder cumplir con éste y otros proyectos que estaban en proceso, como la desaladora en Empalme y obras de pavimento, pero como dice el refrán “la cobija no alcanza para todos”.

Empieza a “enseñar el cobre” el presidente López Obrador

Y para aquellos que no lo conocían, finalmente el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador empezó a enseñar el cobre y mostró su cerrazón ante los señalamientos de los que todos sabemos, que sus apoyos no están llegando, que no hay medicinas, ni empleos, ni obras, en pocas palabras, que vamos en caída libre y sin paracaídas.

Al mandatario mexicano no le gustó que en su tierra le hicieran saber que las becas a estudiantes no llegan y con el rostro desencajado vociferó a los inconformes que no mintieran, ya que la mentira era cosa del demonio.

Está bien que estemos en Cuaresma, pero creo que López Obrador, confunde paridas con preñadas, como decía el exgobernador Eduardo Bours, al pretender erigirse más como líder “moral” que como ejecutivo de un país que claramente está detenido y a un paso de una crisis, que él y su gente no lo quieran reconocer, eso es otra cosa.

La cuestión es que tanto ese tipo de exabruptos como la inseguridad, la falta de empleo, medicinas y los señalamientos a nivel internacional, han incidido para que la popularidad de López Obrador haya caído, por primera vez abajo del 50 por ciento, lo que lo tiene bastante encabritado.

Ernesto Gándara cuenta con buenos números sobre Alfonso Durazo

Y hablando de índices de aprobación, la firma Massive Caller dio a conocer un estudio en el que Ernesto Gándara superaría en las preferencias a gobernador a Alfonso Durazo, a nivel personal, en caso de que hoy fueran las elecciones.

Sin embargo, cuando se trata de “marca” el PRI caería estrepitosamente ante Morena, lo que indica que algo tendrán que hacer si quieren superar a los guindas, aunque todavía falta para el próximo proceso electoral, pero hay que recordar que Morena traerá toda la aplanadora federal y vaya que saben cómo operar al mero estilo del viejo PRI.

