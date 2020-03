Garantizan servicio de recolección de basura

El servicio de recolección de basura de mantendrá prestando de manera normal en la ciudad dos veces por semana y tres en colonias que están en el proyecto de separación de residuos, aseveró Norberto Barraza Almazán.

El director de Servicios Públicos Municipales informó que se está trabajando con las medidas preventivas, para proteger a los trabajadores en esta contingencia sanitaria, haciendo uso de equipo estéril como cubrebocas y guantes.

También se le proporcionó a los recolectores jabón para lavarse las manos y una botella de gel antibacterial para que traigan en el camión.

“Se está entregando material de protección, eso fue una de las primeras instrucciones de la alcaldesa, que los trabajadores de recolección estuvieran protegidos, sobre todo hacer equipo con la ciudadanía para poder salir lo mejor posible en esta época en contingencia; entonces los muchachos traen sus guantes, se les equipo con jabón y una botella de gel antibacterial, porque necesitamos cuidar mucho este servicio”, explicó.

Barraza Almazán destacó que ha habido mucha participación de las familias hermosillenses en el tema de recolección, quienes han aprovechado la medida de quedarse en casa para hacer limpieza y llevar a los contenedores muebles y otros objetos que no se puede llevar el camión recolector.

Mencionó que la semana pasada se registró un aumento del cuatro por ciento en la recolección de basura en la ciudad, al recordar que de 700 toneladas que se recolectan en promedio al día, se recogieron 732.

Asimismo, en los contenedores instalados en diversos puntos de la ciudad, de 60 toneladas al día, incrementó hasta 80, gracias a la participación de la ciudadanía.

El funcionario municipal, recordó que el servicio de recolección es el único que se presta dos veces por semana en las colonias por ser un trabajo sensible y muy necesario para la sociedad, y para seguir prestándolo de manera normal pidió el apoyo de la ciudadanía para proteger también a los trabajadores, rociando un poco de cloro en las bolsas de basura para desinfectarlas y no exponerlos la salud de los recolectores.