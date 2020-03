Festejan éxito de Médicos Línea de Vida

Pese a las comparaciones con la serie Grey´sAnatomy, se concluyó con buenas críticas

Aun con las críticas que recibieron durante su transmisión, por las comparaciones que les señalaron con Grey’sAnatomy, Médicos Línea de Vida celebra llegar al final sin la sombra de la producción estadounidense.

Un logro que consiguió el elenco gracias a la unión que mostró dentro y fuera de la ficción, cuyo último episodio será transmitido este domingo por Las Estrellas y que permitirá tener una segunda temporada.

«Varios de mis compañeros estaban ‘tristeando’ desde el último mes de grabación, pero al final nos da mucha emoción culminar esta etapa porque al final el público valoró más la luz de este elenco. Fuimos un equipo que nunca tuvo egos, siempre nos apoyamos.

«A mí me emociona mucho porque gracias a eso muchos personajes van a tener giros importantes y muy fuertes. El mío va a terminar siendo exactamente lo opuesto a todo lo que le vimos hacer en todos los capítulos. Todavía no tenemos nada sobre la mesa, pero sí tendremos segunda temporada y estamos muy felices», contó Érika de la Rosa, quien interpretó a Mireya Narro.

En la piel de Narro, la actriz se convirtió en la villana principal de la historia, que expone a los médicos del Instituto de Especialidades Médicas, cuyo nuevo director decide contratar a los mejores especialistas ante la complejidad del lugar.

Aunque su personaje era la jefa de enfermería, una mujer que siempre buscó perjudicar a quien le estorbara, De la Rosa espera que en la segunda parte pueda superarse.

«Me encantaría que se atreviera a hacer las cosas con las que se quedó con las ganas, como fue no seguir estudiando la licenciatura.

«Verla entrando al instituto con su traje de cirujana, súper segura llegando a partir plazas con varios personajes que tendrían que compartir el bisturí con ella para descubrir otro nivel de su personalidad, podría sorprender más», expresó la artista.

En tanto confirman grabaciones, la actriz se dedicará a gozar su segundo embarazo.