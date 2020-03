Extenderán aislamiento hasta el 30 de abril en Estados Unidos

El presidente del vecino país, Donald Trump, había manifestado su interés en reactivar la economía, sin embargo, los casos y muertes lo han hecho cambiar de opinión

El Presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que se extenderán las recomendaciones de aislamiento hasta el 30 de abril, a medida que aumentan los contagios y muertes por el nuevo coronavirus en Estados Unidos.

El Mandatario, quien ha remarcado que Estados Unidos «no debe permanecer cerrado», había dicho que las medidas podrían levantarse el 12 de abril, pero ahora afirmó que esas fechas podrían ser el mayor pico de muertes en el país.

«Fue sólo una aspiración», dijo Trump sobre la fecha de Pascua que había dado, «pero escuchas estos números y ves lo terrible que podría ser».

Sin embargo, insistió en la necesidad de reabrir la economía.»Le estamos pagando a la gente por no ir a trabajar, eso no se había visto», dijo.

El período inicial de 15 días de distanciamiento social impulsado por el Gobierno federal expira el lunes y Trump había expresado su interés en relajar las pautas nacionales al menos en partes del país menos afectadas por la pandemia.

Muchos estados y Gobiernos locales tienen controles más estrictos sobre movilidad y reuniones.

Las pautas federales recomiendan contra las reuniones de grupos grandes e instan a las personas mayores y cualquier persona con problemas de salud existentes a quedarse en casa.

Se insta a las personas a trabajar en casa cuando sea posible y evitar restaurantes, bares, viajes no esenciales y viajes de compras.

En tanto, Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del Gobierno, dijo que la cifra que dio este mismo domingo sobre que el nuevo coronavirus podría causar entre 100 mil y 200 mil debe ser tomada como un extremo no deseable.

«El número que di está basado en modelos», dijo Fauci. «Es posible, pero lo que estamos tratando de hacer es no llegar a él».

«Creemos que lo que estamos haciendo para mitigarlo está teniendo efecto, pero es difícil contabilizarlo», agregó.

Sobre esta cifra, el Presidente remarcó que otros modelos predecían hasta 2.2 millones de muertes, por lo que se encontraba satisfecho con el trabajo de su Administración, aunque la previsión seguía siendo «terrible».

Estados Unidos tiene más de 137 mil casos de Covid-19 informados al final de la tarde del domingo, con más de dos mil 400 muertes.