Exhortan a evitar aglomeraciones en funerarias

Un llamado a la ciudadanía a tomar su distancia y no aglutinarse en los panteones, sobre todo en los funerales por la contingencia sanitaria que se vive y no poner en riesgo la salud de los trabajadores de los cementerios, hizo Norberto Barraza Almazán.

El director de Servicios Públicos Municipales dijo que el área de panteones es un servicio importante que no puede dejar de brindarse aunque sea en este tipo de contingencias, por lo que es importante tomar en cuenta guardar la sana distancia para prevenir contagios de coronavirus.

«El personal de panteones nos pide mucho cuidar esta situación porque ellos trabajan a la hora que se da el proceso en el sellado de la tumba; ellos piden que por favor la gente no se aglutine», comentó.

Barraza Almazán resaltó la importancia de que la gente que acuda a un funeral lo haga de la forma más ordenada, pues es una tarea de todos cuidarse como personas y también a los trabajadores.

Mencionó también que al momento de visitar a sus deudos en los panteones municipales se tomen las medidas preventivas y no acudan en grupos grandes para no convertirse en áreas de riesgo de propagación del coronavirus.