Estudian siete casos sospechosos de Covid 19 en el Laboratorio Estatal de Salud

Corresponden a personas que viajaron a diversos países europeos y ciudades de Estados Unidos

En el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sonora hay siete muestras procesándose sobre casos sospechosos de coronavirus, que corresponden a personas que viajaron a diversos países de Europa y ciudades de Estados Unidos.

En rueda de prensa, Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, informó que el miércoles se tomaron las muestras y en el transcurso de este jueves se tendría los resultados de los casos sospechosos.

Aclaró que en Sonora se mantiene en dos los casos confirmados por Covid – 19, pacientes que se les da seguimiento, así como identificándose a los contactos.

Respecto al segundo caso confirmado de coronavirus, un hombre de 44 años de edad que viajó a Italia, España y Suiza, quien regresó a Hermosillo el pasado 10 de marzo, el funcionario estatal comentó que se han identificado a siete contactos directos, quienes en estos momentos se encuentran asintomáticos y bajo el protocolo establecido en el estado.

“Además hemos dado seguimiento a 126 personas con antecedentes de viaje y áreas de riesgo, 64 de ellos están dados de alta sanitaria y el resto que son 56 se encuentran asintomáticos y bajo monitoreo diario”, precisó.

Exhortó a seguir las acciones implementadas en el estado como “Quédate en casa” para debilitar la cadena de transmisión y mitigar el impacto médico de coronavirus.

Vocalista del Grupo Yndio da positivo

Por su parte, el vocalista del Grupo Yndio, Hilde Lara informó a través de un audio en su cuenta personal en redes sociales, que dio positivo a la prueba de Covid-19, la cual se le practicó en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Agregó que su compañero, Audomaro Pérez, bajista del grupo fue diagnosticado con la enfermedad y se recupera satisfactoriamente en Hermosillo, quien, dijo, está agradecido con la excelente atención brindada por las autoridades estatales

Precisó que en su caso “me siento muy bien, me siento saludable, no tengo ningún síntoma, los doctores me han dicho que con 14 días recluido en mi casa, estoy en recuperación. Estoy sano, me siento perfecto, sin embargo, tengo el virus, voy a durar 14días ´en el guardado´ y después de eso, me han dicho los médicos que estaré completamente sano”.