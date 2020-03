Esperan en la Comuna dictamen de la CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), aún no ha entregado a la Unidad Municipal de Protección Civil (Umpc), el dictamen de riesgo de los 52 transformadores subterráneos ubicados en el centro de la ciudad, informó Santa Aguilar Castillo.

La titular de la dependencia dijo que a principios de este 2020 fueron sustituidos 11 transformadores subterráneos como medida preventiva, derivado de la explosión ocurrida el pasado 27 de noviembre, y que dejó dos joven es lesionados, y otro el 24 de diciembre, aunque estos no presentaron un riesgo inminente para las personas.

«El lunes 17 de febrero la Comisión Federal de Electricidad confirmó que ya los 11 habían sido sustituidos, pero mediante oficio todavía no ha llegado a la oficina la confirmación”, reveló.

La funcionaria municipal señaló que la CFE está programando entregar el dictamen de riesgo en un corto plazo, aunque aún no tienen estimado la fecha para ello.

«Generalmente Protección Civil Municipal es informada previamente por la Comisión cuando se realizarán trabajos de reparación o sustitución de transformadores subterráneos», apuntó.

Añadió que a la dependencia municipal le compete que la CFE este cumpliendo con la ciudadanía y se hagan responsables de ese posible riesgo que se puede generar en el entorno, explicó.